Hàng ngàn người hành hương đến lễ hội Thiên Y Thánh Mẫu tại Am Chúa

(PLO)- Hàng ngàn người dân đến hành hương tại lễ hội Thiên Y Thánh Mẫu tại khu di tích quốc gia Am Chúa, tỉnh Khánh Hòa dâng lễ tạ ơn.

Ngày 21-4, hàng ngàn người dân đã đến dâng lễ tạ ơn tại lễ hội Thiên Y Thánh Mẫu hay còn gọi lễ hội Am Chúa tại khu di tích quốc gia Am Chúa, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Lễ hội Thiên Y Thánh Mẫu được tổ chức hằng năm vào đầu tháng 3 Âm lịch với các nghi lễ như lễ tế cổ truyền, lễ dâng hương, dâng hoa lễ mẫu do các bô lão trong vùng đứng ra thực hiện, biểu diễn hát văn, múa bóng. Bên cạnh đó là các nghi lễ hành hương của người dân.

Theo truyền thuyết, khu di tích Am Chúa nằm ở lưng chừng núi Đại An (còn gọi là núi Dưa) là nơi Thiên Y Ana Thánh Mẫu giáng trần. Bà là người dạy cho dân ở đây biết dệt vải, trồng lúa, đánh đuổi giặc ngoại xâm mang lại bình yên cho người dân.

Để tưởng nhớ công ơn của bà, người dân đã lập ra đền thờ Am Chúa, năm 1987 lễ hội được chính quyền và người dân nơi đây khôi phục, trở thành lễ hội truyền thống.

Ông Lương Duy Hinh, Trưởng ban quản lý khu di tích Am Chúa, cho biết lễ hội dự kiến có khoảng 10.000 người đến hành hương. Do đó, Ban quản lý đã phối hợp cùng chính quyền địa phương chuẩn bị cơ sở vật chất và đảm bảo an ninh trật tự cho du khách về hành hương.

“Từ đầu tháng 2 Âm lịch đến nay đã có 120 đoàn đăng ký về hành hương dâng hoa. Trong ba ngày lễ hội chính sẽ có thêm nhiều đoàn và hàng ngàn người dân đến dâng lễ tạ ơn”- ông Hinh cho hay.

Bà Nguyễn Ngọc Anh (45 tuổi, người dân Vũng Tàu) cho biết hàng năm đều cùng gia đình đến tham gia lễ hội. Bà Anh tự tay chọn lễ vật để dâng lễ vật lên Thánh Mẫu cầu mong gia đình được bình an, sung túc.

CHU VÂN