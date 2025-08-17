Tổng hợp vòng 1 V- League 2025-2026: HLV Huỳnh Đức "dụng" Tiến Linh như từng "dụng" Almeida, Merlo? 17/08/2025 20:55

(PLO)-HLV Huỳnh Đức có đủ thời gian chuẩn bị sẽ tạo nên tập thể có lối chơi đáng xem...

HLV Huỳnh Đức làm thuyền trưởng CLB CA. TP.HCM, ngay từ đầu mùa giải và đã có thời gian chuẩn bị. Điều đó hứa hẹn sẽ là một đội bóng có lối chơi đáng xem mùa giải 2025/26.

Thời HLV Huỳnh Đức dẫn dắt SHB Đà Nẵng làm nên những ngôi vô địch V- League gắn với những trung phong như Almeida, Gaston Merlo... Bây giờ đây về dẫn dắt CLB CA.TP.HCM, HLV Lê Huỳnh Đức lại “dắt” cậu học trò ở B. Bình Dương (cũ) về cùng.

Thủ môn Patrik Lê Giang có pha cản phá cực chất trận CA. TP.HCM- Hà Nội FC. Ảnh: VPF

Liệu HLV Lê Huỳnh Đức có “dụng” Tiến Linh như từng "dụng" Almeida hay Merlo của SHB Đà Nẵng trước đây?

Tố chất của Tiến Linh qua bàn tay dẫn dắt của ông thầy vốn đá tiền đạo... rất dễ lặp lại ý đồ này. Tiến Linh có nhiều phẩm chất của giống ông thầy Lê Huỳnh Đức khi thi đấu: Mạnh, giỏi càn lướt, chớp cơ hội nhanh...

Trong trận cầu đinh của lượt trận khai mạc tối 16-8, Tiến Linh đã ghi bàn sớm vào lưới Hà Nội FC. Một trận đấu có chất lượng cao, cống hiến cho 10 ngàn fan hâm mộ TP.HCM.

CA. Hà Nội chia điểm với Hà Nội qua trận hòa 1-1. Ảnh: VPF

Tiến Linh trận này thể hiện rất ổn, anh đóng vai trò trung phong, tuy nhiên tuyển thủ này còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa do trong thời gian gần đây rất nhạt nhòa.

HLV Huỳnh Đức dẫn dắt một đội bóng có sự chuẩn bị từ đầu mùa, thời gian không bị gò bó và lực lượng cho chính anh xây dựng nên nhiều cơ hội thực hiện lối chơi có cá tính. Khác với những lần anh cập bến đội theo dạng chữa cháy hay vá vào để thực hiện chiến dịch trụ hạng.

Mới chỉ qua lượt trận đầu lại được đá sân nhà, chưa phải là điều gì đó quá mong đợi, nhưng cách thể hiện của đội bóng mang phiên hiệu mới cho thấy có dấu hiệu lạc quan. Một tập thể có cá tính, biết khắc chế những đội bóng được đánh giá cao hơn và qua đó cũng thể hiện một lối chơi cống hiến, đó là hiệu đáng mừng.

Lâu lắm rồi, bóng đá TP.HCM cứ lặn hụp trong “điệp khúc trụ hạng”. Hy vọng mùa bóng 2025/26 này sẽ khác.

+Kết quả các trận khác vòng 1 V-League 2025- 2026:

CA. Hà Nội - Viettel 1-1, TX. Nam Định - Hải Phòng 2-1, HA. Gia Lai - B. TP.HCM 0-3, HL. Hà Tĩnh - Ninh Bình 1-3, Thanh Hóa - SHB Đà Nẵng 1-1, PVF. CAND - SL. Nghệ An 2-1.