Hỏa hoạn thiêu rụi 9 xe chở khách du lịch ở chùa Hương Tích 08/07/2025 17:01

Chiều 8-7, Công an xã Can Lộc, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cháy lớn khiến 9 xe điện chở khách du lịch bị thiêu rụi và làm hỏng một xe ô tô tại khu vực đi lên chùa Hương Tích (xã Can Lộc, Hà Tĩnh).

Cảnh sát PCCC nỗ lực dập lửa, ngăn không để cháy lan sang nhà và cây rừng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào trưa 8-7 tại khu vực nhà xe thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Hương Tích.

Hiện trường vụ cháy.

Sau một tiếng nổ, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan ra 9 chiếc xe điện dùng để phục vụ du khách khu vực chùa Hương Tích, đồng thời làm cháy cả chiếc xe ô tô cá nhân đang đậu gần đó.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều lực lượng, xe cứu hỏa đến hiện trường dập tắt đám cháy.

Những chiếc xe bị cháy hỏng.

Hiện trường ghi nhận 9 xe điện bị cháy trơ khung sắt, chiếc xe ô tô chạy xăng cũng cháy hỏng. Vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người.