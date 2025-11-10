Học sinh tiểu học ở TP.HCM thích thú học hát cải lương cùng nghệ sĩ 10/11/2025 18:32

(PLO)- Trên sân khấu Trường Tiểu học Trần Khánh Dư, các em nhỏ hào hứng học hát cải lương dưới sự hướng dẫn của các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

Chiều ngày 10-11, Trường Tiểu học Trần Khánh Dư, phường Tân Định tổ chức chương trình sân khấu thiếu nhi 2025. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình do Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức.

Tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ đến từ nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Ảnh: NQ

Khởi động chương trình là tiểu phẩm “Bài học đầu tiên” do các nghệ sĩ biểu diễn, giúp học sinh hiểu khái quát về nguồn gốc và sự ra đời của nghệ thuật cải lương.

Ngay sau đó, phần giao lưu đố vui có thưởng khiến học sinh hào hứng và sôi nổi tham gia.

Học sinh chăm chú theo dõi các tiết mục do nghệ sĩ biểu diễn. Ảnh: NQ

Tiết mục được mong chờ là phần dạy hát cải lương của Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Giao và Nghệ sĩ Ưu tú Tâm Tâm.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Khánh Dư học hát cải lương sau khi được nghệ sĩ hướng dẫn. Ảnh: NQ

Mỗi em được phát một tờ giấy in lời bài ca, lắng nghe nghệ sĩ hát mẫu rồi cùng hát theo. Dù lần đầu tiếp xúc với cải lương, các em đều chăm chú và thích thú khi được hoà mình vào giai điệu dân tộc.

Em Vũ Thị Hoàng Diệp, học sinh lớp 3 nói: "Em rất thích nghe cải lương. Trước giờ chỉ được xem trên tivi, hôm nay được gặp và hát cùng các cô chú nghệ sĩ, em thấy rất vui".

Học sinh hát cải lương cùng với các nghệ sĩ. Ảnh: NQ

Bà Lê Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết chương trình là một phần trong chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật dành cho học sinh tiểu học.

"Thông qua các buổi giao lưu sẽ giúp học trò hiểu hơn về nghệ thuật truyền thống, bồi đắp tình yêu với văn hóa dân tộc và tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích" - bà Hằng nói.

Sự tham gia của các nghệ sĩ Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đã mang đến cho học sinh nhiều trải nghiệm mới mẻ. Không chỉ được nghe, các em còn được hát, được giao lưu. Chính điều này sẽ giúp âm nhạc dân tộc trở nên gần gũi và sinh động hơn bao giờ hết.

Chương trình là một trong chuỗi hoạt động do Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao tổ chức. Ảnh: NQ

Nghệ sĩ Ưu tú Tâm Tâm chia sẻ, với học sinh nhỏ tuổi, cách giới thiệu cải lương cần nhẹ nhàng, sinh động.

"Trước hết, chúng tôi giúp các em hiểu cải lương ra đời từ đâu, có ý nghĩa thế nào, rồi mới hướng dẫn cảm thụ giai điệu qua những bài hát ngắn. Quan trọng nhất là phải khơi gợi sự yêu thích. Khi các em thích, việc học sẽ trở nên tự nhiên và hiệu quả hơn" - nghệ sĩ nói.

Theo nghệ sĩ Tâm Tâm, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang được giao nhiệm vụ phối hợp với các trường học để lan tỏa nghệ thuật truyền thống.

"Mỗi lần thấy các em hát theo, nhớ được lời, trả lời đúng câu hỏi ‘Cải lương ra đời từ năm nào’, chúng tôi cảm thấy rất tự hào. Đó là minh chứng rằng nghệ thuật dân tộc vẫn đang được thế hệ trẻ đón nhận và tiếp nối" - nghệ sĩ bộc bạch.