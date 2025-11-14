Học sinh trường tư ở Hà Nội được hỗ trợ học phí tới 217.000 đồng/tháng 14/11/2025 15:41

(PLO)- Từ năm học 2025-2026, học sinh các trường tư, trường công chất lượng cao ở Hà Nội được hỗ trợ học phí tối đa 217.000 đồng/tháng, tùy cấp học và hình thức học.

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết quy định mức học phí, mức cấp bù tiền miễn học phí và mức hỗ trợ học phí áp dụng từ năm học 2025-2026 cho tất cả cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Theo đó, với nhóm trường công, mức học phí với nhà trẻ, mẫu giáo (không bao gồm trẻ em mầm non 5 tuổi), THPT trên địa bàn các phường là 217.000 đồng, trên địa bàn các xã là 95.000 đồng.

Mức học phí với trẻ em mầm non 5 tuổi, cấp tiểu học, THCS trên địa bàn các phường là 155.000 đồng, các xã là 75.000 đồng.

Nếu học theo hình thức trực tuyến, mức học phí sẽ bằng 75% mức học phí học trực tiếp.

Do nhóm này đã được miễn học phí, việc thông qua là căn cứ để TP chi ngân sách.

Từ năm học 2025-2026, học sinh các trường tư, trường công chất lượng cao ở Hà Nội được hỗ trợ học phí tối đa 217.000 đồng/tháng, tùy cấp học và hình thức học. Ảnh minh hoạ: TT

Đối với học sinh trường tư, trường công chất lượng cao ở Hà Nội, mức hỗ trợ học phí theo hình thức học trực tiếp với trẻ mầm non 5 tuổi, cấp tiểu học, THCS là 155.000 đồng.

Mức hỗ trợ học phí với nhà trẻ, mẫu giáo (không bao gồm trẻ 5 tuổi), THPT trên địa bàn là 217.000 đồng.

Nếu học theo hình thức trực tuyến, mức học phí sẽ bằng 75% mức học phí học trực tiếp.

Nếu tháng đó học từ 14 ngày trở lên theo hình thức trực tiếp thì áp dụng mức của học trực tiếp. Nếu học từ 14 ngày trở lên theo hình thức trực tuyến thì áp dụng mức của học trực tuyến.

Tổng thời gian để áp dụng mức học phí, mức cấp bù tiền miễn học phí và mức hỗ trợ học phí theo hình thức học trực tiếp, trực tuyến tối đa không quá 9 tháng/năm học.

Nghị quyết mới được kỳ vọng giúp thống nhất mức thu, hỗ trợ học phí trên địa bàn TP, bảo đảm công bằng cho học sinh ở các loại hình trường khác nhau, đồng thời tạo cơ sở để các trường chủ động kế hoạch tài chính và học tập cho năm học 2025-2026.