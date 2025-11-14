78 học sinh giỏi quốc gia chưa được nhận tiền thưởng sau nhiều tháng tuyên dương 14/11/2025 09:45

(PLO)- 78 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia ở tỉnh Phú Thọ sau nhiều tháng được tuyên dương, khen thưởng nhưng đến nay vẫn chưa được nhận tiền thưởng. Sở GD&ĐT đang lấy ý kiến về phương án xử lý.

Mấy ngày nay, mạng xã hội Facebook lan truyền bài viết về việc “78 học sinh đạt giải học sinh giỏi (HSG) quốc gia và các giáo viên bồi dưỡng của tỉnh Phú Thọ (cũ) vẫn chưa nhận được tiền khen thưởng, dù lễ tuyên dương đã tổ chức long trọng từ tháng 2-2025”.

Bài viết nêu thêm, tỉnh Phú Thọ mới, đã thành lập đội tuyển HSG năm học 2025-2026, nhưng 78 học sinh đạt giải năm 2024-2025 vẫn chưa được nhận tiền thưởng HSG.

Trao đổi với phóng viên, một học sinh đạt giải Nhì quốc gia cho biết sau khi có kết quả thi, lễ tuyên dương đã được Sở GD&ĐT Phú Thọ (cũ) tổ chức vào tháng 2-2025. Tuy nhiên, từ đó đến nay, học sinh và giáo viên vẫn chưa nhận được phần thưởng như mọi năm. Những năm trước, thường sau lễ tuyên dương khoảng vài tuần sẽ có quyết định chi trả...

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Phú Thọ tuyên dương khen thưởng các em học sinh giỏi hồi tháng 2-2025. Ảnh: Báo Phú Thọ

Cũng theo lời em học sinh này, trong khoảng 5 năm trở lại đây, lễ phát thưởng của tỉnh được tổ chức đều đặn và học sinh từng đạt giải như em đều được nhận cả bằng khen và tiền thưởng. Tuy nhiên, năm nay không có công văn, cũng không có bất kỳ thông báo nào về việc chậm trễ trong chi trả thưởng.

Thông tin về việc không có tiền thưởng đã xuất hiện từ khoảng ba tháng trước, khi một vài giáo viên truyền miệng lại cho học sinh, nhưng mọi người vẫn chờ vì chưa có thông tin chính thức.

Theo quy định, học sinh đạt giải HSG quốc gia được nhận hai khoản thưởng: một của Bộ GD&ĐT và một của UBND tỉnh. Thông thường, các khoản thưởng sẽ được chuyển đến học sinh sau khi tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng khoảng vài tuần.

Trao đổi với PV, ông Trịnh Thế Truyền, Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ, cho biết sự việc có nguyên nhân từ vướng mắc chế độ chính sách. Sở đang tìm phương án xử lý và báo cáo UBND tỉnh về sự việc.

Theo nguồn tin của PV, ngân sách cho việc khen thưởng vẫn có. Tuy nhiên do thay đổi cơ chế chính sách nên Sở GD&ĐT đang xin ý kiến các ban, ngành liên quan sau đó báo cáo UBND tỉnh để giải quyết chế độ cho các em học sinh.

Sau khi sự việc được lan truyền trên mạng xã hội, tỉnh Phú Thọ đã lập danh sách các em được nhận tiền thưởng của Bộ GD&ĐT và mức chi đối với từng em.