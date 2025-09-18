Hơn 14.400 căn hộ tại TP.HCM đã tháo dỡ 'chuồng cọp', mở lối thoát hiểm 18/09/2025 19:48

(PLO)- Chủ 14.445 căn hộ tại TP.HCM đã đồng ý tháo dỡ 'chuồng cọp' hoặc mở thêm lối thoát hiểm nhưng vẫn còn 716 căn hộ giữ nguyên hiện trạng.

Chiều 18-9, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07), Công an TP.HCM, đã có thông tin về tháo dỡ “chuồng cọp” trên địa bàn TP.

Thượng tá Trần Xuân Phương cho biết sau nhiều tháng triển khai, công tác tháo dỡ “chuồng cọp” tại các căn hộ đã đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên vẫn còn hơn 700 căn hộ chưa thực hiện tháo dỡ.

Theo thống kê, toàn TP.HCM có 15.161 căn hộ lắp đặt “chuồng cọp”. Đến nay, 14.445 căn hộ (tương đương 95,3%) đã đồng ý tháo dỡ hoặc mở thêm lối thoát hiểm. Với 716 căn hộ (chiếm 4,7%) giữ nguyên hiện trạng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi xảy ra sự cố cháy nổ.

Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó Trưởng Phòng PC07, Công an TP.HCM, thông tin về việc tháo dỡ 'chuồng cọp'. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thượng tá Trần Xuân Phương cho biết, sau vụ cháy chung cư Độc Lập khiến 8 người tử vong, UBND TPHCM đã ban hành văn bản yêu cầu tăng cường công tác PCCC tại các khu chung cư cũ, trong đó đặc biệt chú trọng việc tháo bỏ “chuồng cọp” hoặc tạo thêm lối thoát hiểm.

Lý giải về việc còn hơn 700 căn hộ chưa tháo dỡ, Thượng tá Trần Xuân Phương cho hay, một số hộ lo ngại vấn đề an ninh trật tự, một số căn hộ cho thuê nhưng chủ nhà vắng mặt, còn lại là nhà bỏ trống chưa xử lý được.

Đại diện Công an TP.HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ dân này tháo dỡ 'chuồng cọp', đồng thời khuyến khích người dân không tái lắp đặt.

Song song đó, ngành chức năng sẽ nhân rộng các mô hình an toàn như Tổ liên gia PCCC, phong trào “Nhà tôi 3 có”, mở lối thoát hiểm thứ 2, trang bị mặt nạ phòng độc... nhằm nâng cao ý thức và kỹ năng phòng cháy trong cộng đồng.

Trước đó, từ ngày 12-7, TPHCM đã đồng loạt ra quân vận động tháo gỡ lồng sắt, “chuồng cọp” và mở lối thoát hiểm tại nhiều chung cư, nhà ở nhiều hộ trên toàn TP.