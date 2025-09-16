Hơn 30 ngàn người trải nghiệm 'Trở về thời khắc thiêng liêng' 16/09/2025 11:07

(PLO)- Hơn 30.000 người đã trải nghiệm công nghệ thực tế ảo VR Trở về thời khắc thiêng liêng tại Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc vừa bế mạc tối 15-9, đã để lại dư âm sâu đậm trong lòng hàng triệu người dân, bạn bè quốc tế.

Một trong những điểm thu hút đặc biệt tại triển lãm là khu vực Thanh âm lịch sử, nơi chiều sâu không gian và thời gian được tái hiện trọn vẹn.

Nhiều khách tham quan nhỏ tuổi lắng nghe những âm thanh của lịch sử.

Đây là "trái tim" của triển lãm, khách tham quan được lắng đọng trong 12 dấu mốc thời gian lịch sử qua âm thanh (âm thanh quý và gốc): Tiếng Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, lời hiệu triệu Toàn quốc kháng chiến, khúc ca chiến thắng Điện Biên Phủ, bản tin giải phóng Sài Gòn 30-4-1975, giọng đọc hào sảng của Nghệ sĩ Nhân dân Tuyết Mai - giọng đọc huyền thoại của Đài Tiếng nói Việt Nam trong bản tin chiến thắng 30-4-1975.

TBT Lê Duẩn đã đọc Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thanh âm kiên cường của cả nước trong đại dịch COVID-19 và âm thanh của trí tuệ, sáng tạo, hội nhập trong thời đại mới.

Chiếc loa phóng thanh vĩ tuyến 17 thu hút công chúng tại gian trưng bày VOV.

Đây là những file âm thanh gốc được lưu giữ tại kho băng thuộc Trung tâm Sản xuất và lưu trữ chương trình (Đài TNVN).

Đặc biệt, trải nghiệm thực tế ảo Trở về thời khắc thiêng liêng nơi công chúng có thể “xuyên không” về thời khắc lịch sử ngày 2-9-1945.

Lần đầu tiên, được hoá thân thành nhân chứng lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. Lần đầu tiên, được hoà mình vào mùa thu lịch sử 2-9-1945 qua lăng kính VR. Lần đầu tiên, được chìm đắm trong không gian cảm xúc, kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai.

Người tham quan khu trưng bày xúc động khi nghe lại âm thanh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập.

Bà Trần Thị Hồng (68 tuổi, trú tại Hà Nội) chia sẻ: “Tôi nhìn thấy hình ảnh Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, cảm thấy mình như được sống lại trong những ngày thơ ấu như thế, cảm thấy mình vô cùng tự hào và sung sướng khi là người Việt Nam và được hưởng rất nhiều hạnh phúc do cha ông để lại.

Ngày nay được hưởng hạnh phúc đó là do ông cha ta đã hy sinh, cho nên ngày nay các con cháu phải giữ lấy và biết ơn người đã đi trước”.

Gian trưng bày của VOV đã có hơn 50.000 lượt khách. Riêng trải nghiệm công nghệ thực tế ảo VR Trở về thời khắc thiêng liêng với hơn 30.000 người tham gia.