Công chúng thích thú 'Trở về thời khắc thiêng liêng' vào ngày 2-9-1945 06/09/2025 15:12

(PLO)- Không gian Trở về thời khắc thiêng liêng cho phép công chúng "xuyên không" về ngày 2-9-1945, lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Những ngày này, Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc đang thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Trong đó, gian trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) trở thành điểm nhấn nổi bật, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khách tham quan.

Không chỉ tái hiện đầy đủ chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển, VOV còn mang đến những trải nghiệm độc đáo, kết nối ký ức lịch sử với hơi thở hiện đại.

Công chúng trải nghiệm "Trở về thời khắc thiêng liêng".

Tại Triển lãm, điểm thu hút đặc biệt là khu vực Thanh âm lịch sử, nơi chiều sâu không gian và thời gian được tái hiện trọn vẹn. Đây là "trái tim" của triển lãm, mang tới những trải nghiệm thanh âm giàu cảm xúc.

Hàng chục chiếc micro qua nhiều thế hệ được treo trên trần, tạo thành bức tranh ánh sáng huyền ảo. Khách tham quan được lắng đọng trong 12 dấu mốc thời gian lịch sử qua âm thanh (âm thanh quý và gốc): tiếng Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, lời hiệu triệu Toàn quốc kháng chiến, khúc ca chiến thắng Điện Biên Phủ, bản tin giải phóng Sài Gòn 30-4-1975, giọng đọc hào sảng của Nghệ sĩ Nhân dân Tuyết Mai - giọng đọc huyền thoại của Đài Tiếng nói Việt Nam trong bản tin chiến thắng 30-4-1975.

Các em nhỏ được nhập vai trở thành phát thanh viên.

Ngoài ra còn có âm thanh Tổng Bí thư Lê Duẩn đọc Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến thanh âm kiên cường của cả nước trong đại dịch COVID-19 và âm thanh của trí tuệ, sáng tạo, hội nhập trong thời đại mới.

Đây là những file âm thanh gốc được lưu giữ tại kho băng thuộc Trung tâm Sản xuất và lưu trữ chương trình (Đài TNVN).

Điểm nhấn của triển lãm là sự hòa quyện giữa hiện vật quý giá và công nghệ tương tác hiện đại: Màn hình LED tái hiện bản đồ phát sóng toàn cầu; Khu trải nghiệm âm thanh với 12 dấu mốc lịch sử quan trọng.

Một cháu nhỏ được người thân cho nghe những thanh âm từ lịch sử.

Sân khấu giao lưu nơi khán giả có thể thử làm phát thanh viên và trò chuyện với các phát thanh viên nổi tiếng của VOV. Đặc biệt, trải nghiệm thực tế ảo (VR) Trở về thời khắc thiêng liêng cho phép công chúng "xuyên không" về ngày 2-9-1945, hóa thân thành nhân chứng lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình năm 1945 được phục dựng tỉ mỉ bằng công nghệ đồ họa 3D.

Một nét rất riêng và độc đáo chỉ có ở VOV là khu tưởng niệm các liệt sĩ của Đài TNVN đã hy sinh vì Tổ quốc.

Một người lớn tuổi chăm chú ngồi nghe lại những âm thanh của ký ức tại trải nghiệm thực tế ảo (VR) "Trở về thời khắc thiêng liêng".

Trên tấm bảng khắc tên, dưới ánh nến lung linh, hiện lên những con người đã hiến trọn tuổi xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và phát triển phát thanh Việt Nam: Cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh Giải phóng, Đài Tiếng nói Nam Bộ.

Đây không chỉ là không gian triển lãm, mà còn là nơi tri ân, nhắc nhớ về những hy sinh thầm lặng, góp phần làm nên sức mạnh của “tiếng nói quốc gia”.