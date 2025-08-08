Hơn 3.000 giáo viên tiếng Anh quy tụ tại VUS TESOL 2025 08/08/2025 17:44

(PLO)- Hơn 3000 giáo viên tiếng Anh, chuyên gia và quản lý hoạt động trong lĩnh vực giáo dục ngôn ngữ trong và ngoài nước đã tham dự hội nghị giảng dạy tiếng Anh VUS TESOL 2025.

Ngày 8-8, Hội nghị giảng dạy tiếng Anh VUS TESOL 2025 đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị Grand Palace thu hút hàng nghìn giáo viên, chuyên gia, quản lý cùng tham dự.

Hơn 3000 giáo viên tiếng Anh, chuyên gia và quản lý tham dự VUS TESOL 2025. Ảnh: VUS

PGS.TS Vũ Thị Tú Anh, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên, Bộ GD&ĐT chia sẻ, giáo dục tiếng Anh được lãnh đạo Đảng và Nhà nước giao một sứ mệnh mới chưa từng có trong lịch sử giáo dục nước nhà. Đó là đưa tiếng Anh từng bước trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

PGS.TS Vũ Thị Tú Anh - Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên (Cục GDNN-GDTX), Bộ GD&ĐT phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VUS

Các nhà quản lý giáo dục, các nhà giáo phải tiên phong trong nỗ lực làm cho việc dạy học tiếng Anh, sử dụng tiếng Anh dạy và học các môn học khác trở nên dễ dàng, thuận tiện cho mọi người học từ nông thôn đến thành thị, từ miền núi đến miền xuôi, từ lớp học đến không gian học thuật rộng mở, đa dạng và linh hoạt.

Giáo viên hăng hái đặt câu hỏi tại hội nghị. Ảnh: VUS

Hội nghị giảng dạy tiếng Anh VUS TESOL 2025 hôm nay là một tiêu điểm hết sức ý nghĩa đóng góp cho yêu cầu và nhu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả tạo môi trường và động lực dạy học tiếng Anh nói trên.

Hội nghị được đồng hành cùng dàn diễn giả uy tín đến từ các nhà xuất bản lớn trên thế giới như Oxford University Press, National Geographic Learning, E-future, Macmillan Education, ELI Publishing, MM Publications. Mục đích, mang đến những góc nhìn thực tiễn và truyền cảm hứng, tập trung vào việc xây dựng môi trường lớp học tích cực và trải nghiệm học tiếng Anh ý nghĩa cho người học ở mọi cấp độ.

Ông Oliver Bayley - Giám đốc phát triển chuyên môn khu vực của Oxford University Press, khu vực Châu Á, mang đến chủ đề “Working with Wellbeing: From Theory to Classroom Practice” (tạm dịch: Làm việc với sức khỏe tinh thần: Từ lý thuyết đến thực hành trong lớp học).

Bài thuyết trình đưa ra quan điểm sức khỏe tinh thần của giáo viên tiếng Anh không chỉ là trách nhiệm của cá nhân mà cần được hỗ trợ để tạo ra niềm vui trong lớp học. Quan điểm này thách thức cách tiếp cận truyền thống và kêu gọi các tổ chức giáo dục cần chủ động xây dựng một môi trường làm việc tích cực và hỗ trợ.

Trước làn sóng phát triển của công nghệ AI, chủ đề “Human Personalization: How ESL Teachers Stay Relevant in the AI-Powered Pedagogical Landscape” (Tạm dịch: Cá nhân hóa: Cách giáo viên ESL duy trì sự phù hợp trong bối cảnh giáo dục được hỗ trợ bởi AI) của Mr. Marcos Duarte từ English On Spot thu hút sự quan tâm của nhiều người tham dự.

Bài trình bày chia sẻ cách tận dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo để cá nhân hóa lớp học, đặc biệt phù hợp với những học viên có động lực, nhu cầu và phong cách học tập đa dạng. Đồng thời, cũng nhấn mạnh vai trò không thể thay thế của yếu tố con người, bao gồm sự thấu hiểu văn hóa và trí tuệ cảm xúc trong giảng dạy.

VUS TESOL được tổ chức từ năm 2006.

Bên cạnh những thông tin học thuật, sự kiện là nơi kết nối cộng đồng giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam và quốc tế. Đây là cơ hội để các nhà nghiên cứu, giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cùng chia sẻ ý tưởng, cập nhật các xu hướng mới và áp dụng thực tiễn vào giảng dạy.

Cho đến nay, qua 20 năm thực hiện, VUS TESOL ghi nhận hơn 30.000 người đăng ký tham dự đến từ hơn 40 quốc gia.