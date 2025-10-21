Hơn 500kg vàng từ nước ngoài về Việt Nam là của ai? 21/10/2025 22:02

(PLO)- Bộ Công an xác định các bị can buôn lậu hơn 546kg vàng trị giá hơn 1.208 tỉ đồng từ nước ngoài về Việt Nam...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra, đề nghị VKSND Tối cao truy tố 11 bị can trong vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư & Kinh doanh vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị VKSND Tối cao (Vụ 3) truy tố 8 bị can về tội buôn lậu, gồm: Trần Thị Hoàn (kinh doanh vàng bạc); Vàng Thị Phượng (lao động tự do); 4 nhân viên Công ty Hoàn Huế gồm Trần Thành Hiếu, Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh; Phạm Tuấn Hải (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long); Nguyễn Thị Phương Nga (lao động tự do).

Đồng thời, đề nghị truy tố 3 bị can thuộc Công ty Vàng Việt Nam, gồm: Trần Như My (Chủ tịch HĐQT Công ty vàng Việt Nam); Phùng Thị Thuyết (Phó Tổng Giám đốc Công ty vàng Việt Nam); Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng Công ty vàng Việt Nam) - cùng về tội vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: BCA

Theo Kết luận điều tra, trong thời gian từ tháng 9-2024 đến ngày 17-12-2024, Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có tên là "bà Béo" và Phạm Tuấn Hải tổ chức 2 đường dây buôn lậu tổng số hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỉ đồng từ Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ.

Bị can Trần Thị Hoàn mua của đối tượng có tên là "bà Béo" tổng số hơn 97 kg vàng, trị giá hơn 208 tỉ đồng; mua của Phạm Tuấn Hải 449 kg vàng, trị giá hơn 999 tỉ đồng.

Trong đó, có 25 kg vàng lậu, trị giá hơn 56,4 tỉ đồng, Hoàn không trực tiếp mua của Hải mà giúp Hải liên hệ, thỏa thuận bán cho khách hàng của Hoàn vào ngày 23-11-2024.

Để thực hiện việc mua bán vàng lậu, "bà Béo" thuê Vàng Thị Phượng, còn Phạm Tuấn Hải thuê Nguyễn Thị Phương Nga nhận vàng tại Trung Quốc, cất giấu trong người hoặc trong giày, vận chuyển qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai về trụ sở Công ty Hoàn Huế.

Sau đó, vàng được giao cho Lương Thị Bích Hà hoặc Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh, Trần Thành Hiếu nhận, kiểm tra trọng lượng, sử dụng khò tác động nhiệt lên bề mặt để xóa thông tin nguồn gốc xuất xứ nước ngoài trên bề mặt thỏi vàng.

Nhóm bị can cập nhật số lượng vàng vào bảng Excel để theo dõi; lập và sử dụng tài khoản cá nhân để làm tài khoản trung gian thanh toán tiền mua bán vàng lậu cho Hoàn; mang vàng về TP Hà Nội giao cho khách hàng.

Kết luận điều tra của Bộ Công an làm rõ bị can Trần Thị Hoàn và Trần Thành Hiếu buôn lậu hơn 546 kg vàng, tổng trị giá hơn 1.208 tỉ đồng. Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh buôn lậu hơn 521 kg vàng, trị giá hơn 1.151 tỉ đồng.

Lương Thị Bích Hà buôn lậu 46 kg vàng, trị giá hơn 99 tỉ đồng; Vàng Thị Phượng buôn lậu hơn 97 kg vàng, trị giá hơn 208 tỉ đồng. Phạm Tuấn Hải buôn lậu 449 kg vàng, trị giá hơn 1.151 tỉ đồng.

Nguyễn Thị Phương Nga giúp sức cho Hải buôn lậu 14 kg vàng, trị giá hơn 31 tỉ đồng (quy kết vào các ngày Nga liên hệ với Nông Thị Thùy Linh và Lương Thị Bích Hà để giao nhận vàng).

Theo Kết luận điều tra, hành vi của 8 bị can đã phạm vào tội buôn lậu, trong đó, Trần Thị Hoàn và Phạm Tuấn Hải giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, các bị can còn lại có vai trò đồng phạm giúp sức.