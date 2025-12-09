Hơn 600 cơ sở tại TP.HCM chưa đáp ứng tiêu chuẩn PCCC 09/12/2025 12:21

(PLO)- TP.HCM có 1.381 cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC. Trong số này, 757 cơ sở đã hoàn thành khắc phục, còn 624 cơ sở vẫn tồn tại nhiều nội dung vi phạm, chưa đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Sáng 9-12, tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM, UBND TP đã trình dự thảo nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy (PCCC), được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

UBND TP.HCM cho biết, đây là nhóm cơ sở tồn tại nhiều bất cập trong quá trình hoạt động, nhưng đến nay vẫn chưa được điều chỉnh theo các tiêu chuẩn mới về an toàn cháy nổ.

Báo cáo từ UBND TP.HCM cho thấy, toàn TP hiện có 201.130 cơ sở thuộc diện quản lý PCCC, gồm 62.317 cơ sở nguy hiểm về cháy nổ do lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP,HCM quản lý cùng 138.813 cơ sở do UBND cấp xã theo dõi.

TP.HCM còn có 3 khu chế xuất, 57 khu công nghiệp, 1 khu công nghệ cao, 15 cụm công nghiệp và 1 công viên phần mềm đang hoạt động.

Qua điều tra, TP.HCM xác định 1.381 cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC và đều đi vào hoạt động trước ngày 29-6-2001, thời điểm Luật PCCC có hiệu lực. Trong số này, 757 cơ sở đã hoàn thành khắc phục, còn 624 cơ sở vẫn tồn tại nhiều nội dung vi phạm, chưa đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến bốn người tử vong, hai người bị thương tại phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Trong quá trình kiểm tra, các cơ quan chức năng đã lập 2.320 biên bản, ban hành 1.000 công văn kiến nghị, xử phạt vi phạm hành chính 187 cơ sở với tổng số tiền hơn 440 triệu đồng. Những con số này thể hiện nỗ lực của thành phố, nhưng cũng cho thấy mức độ phức tạp và chậm trễ trong việc xử lý các tồn tại kéo dài từ nhiều năm trước.

UBND TP.HCM cho biết hệ thống quy phạm pháp luật và tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC những năm gần đây đã có nhiều điều chỉnh so với trước. Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các nghị quyết cũ không còn phù hợp, trong khi một số nhiệm vụ trước đây giao cho cấp huyện không còn cơ quan chủ trì thực hiện. Điều này dẫn đến nhiều vướng mắc trong quá trình xử lý các cơ sở vi phạm.

UBND TP trình HĐND nghị quyết mới nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất, làm căn cứ thực hiện đối với các cơ sở hiện hữu không đảm bảo yêu cầu PCCC và đưa vào sử dụng trước thời điểm Luật PCCC 2001 có hiệu lực.

Nghị quyết này áp dụng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có cơ sở thuộc diện nêu trên, đặc biệt là các kho chứa, cơ sở chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm cháy nổ nằm trong khu dân cư.

Theo dự thảo nghị quyết, các cơ sở phải thực hiện hàng loạt giải pháp khắc phục như: xây tường và vách ngăn cháy, lắp cửa chống cháy, bố trí vùng ngăn cháy, giảm số lượng chất nguy hiểm cháy nổ, sắp xếp hàng hóa đảm bảo khoảng cách an toàn, lắp đặt màn nước ngăn cháy. Đồng thời, buộc phải bổ sung lối thoát nạn, lối đi sang công trình liền kề cùng độ cao hoặc lối thoát nạn khẩn cấp cũng như trang bị thang dây, ròng rọc, ống tụt để hỗ trợ thoát hiểm trong tình huống cháy nổ.

Đối với công tác tiếp cận chữa cháy, mỗi cơ sở phải bố trí ít nhất 1 lối cho xe chữa cháy và lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp cận điểm xa nhất của công trình, đảm bảo triển khai phương tiện khi xảy ra sự cố.

Riêng các kho chứa xăng dầu, khí đốt, hóa chất nguy hiểm đang hoạt động trong khu dân cư hoặc nơi đông người - nhóm có nguy cơ đặc biệt cao, TP yêu cầu rà soát toàn diện và đề xuất di dời ra khỏi khu dân cư hoặc chuyển đổi công năng. Đây được xem là giải pháp bền vững để giảm rủi ro cháy nổ và phù hợp với định hướng quy hoạch của TP trong giai đoạn mới.

Trong trường hợp chưa thể di dời ngay, các cơ sở phải giảm trữ lượng hàng nguy hiểm, đồng thời trang bị bổ sung hệ thống PCCC, các thiết bị kỹ thuật liên quan, ngoài ra, xây dựng phương án di dời, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và công bố công khai để người dân giám sát.