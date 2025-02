Huyện Ea Súp thông tin lý do bán tang vật vụ án cháy chợ 05/02/2025 07:02

(PLO)- UBND huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk bán thanh lý tang vật vụ cháy chợ trước khi công an khởi tố vụ án để điều tra xác định nguyên nhân.

UBND huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản trả lời báo chí liên quan việc UBND huyện bán thanh lý một số tài sản tại chợ trung tâm huyện Ea Súp, được xem là tang vật vụ án mà Cơ quan CSĐT Công an huyện này đang điều tra.

Vụ cháy chợ huyện Ea Súp gây thiệt hại nặng. Ảnh: VŨ LONG

Theo báo cáo của UBND huyện Ea Súp, rạng sáng 7-5-2023 đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại chợ trung tâm huyện Ea Súp.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, khoảng 6 giờ 30 phút, đơn vị thầu chợ trung tâm huyện Ea Súp là Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thành Tâm đã sử dụng hệ thống bơm phòng cháy chữa cháy để dập lửa. Tuy nhiên, đến khoảng 7 giờ 45 phút, hệ thống bơm này bị hỏng.

Sau đó, lực lượng chức năng sử dụng máy bơm dự phòng bơm nước từ hồ trung chuyển huyện Ea Súp lên để chữa cháy nhưng hiệu quả không cao do đường ống dài.

Hậu quả vụ cháy làm 80 ki ốt của tiểu thương bị thiêu rụi, thiệt hại nhiều tỉ đồng.

Sau khi có kết quả giám định, ngày 12-9-2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Súp khởi tố vụ án vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy quy định tại Điều 313 BLHS.

Hệ thống máy bơm cứu hỏa ở chợ trung tâm huyện Ea Súp. Ảnh: VŨ LONG

Tuy nhiên, từ đầu tháng 7-2024, UBND huyện Ea Súp đã quyết định bán thanh lý tài sản nhà lồng chợ trung tâm huyện Ea Súp đã bị cháy.

Việc làm này khiến nhiều tiểu thương không đồng ý với lý do cho rằng những tài sản trên là tang vật vụ án. Mặt khác, trong nhà lồng còn còn sót lại một số tài sản. Nếu kết quả giám định không đầy đủ, thì hiện trạng chợ sau vụ cháy là cơ sở để họ tiếp tục khiếu nại.

UBND huyện Ea Súp dẫn công văn của Cơ quan CSĐT Công an huyện này nêu: Đến nay, hiện trường vụ cháy tại chợ trung tâm huyện Ea Súp đã được cơ quan chức năng khám nghiệm tỉ mỉ và không còn tiến hành các hoạt động điều tra, khám nghiệm tại hiện trường.

Theo UBND huyện Ea Súp, để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân, vệ sinh môi trường trong chợ và có mặt bằng để kêu gọi đầu tư xây dựng mới chợ phục vụ nhân dân, UBND huyện giao cơ quan chuyên môn tổ chức bán thanh lý tài sản nhà lồng (tài sản của nhà nước đầu tư) theo quy định.

UBND huyện Ea Súp cho rằng việc tổ chức bán đấu giá thanh lý tài sản nhà lồng chợ trung tâm huyện được tổ chức theo quy định. Tuy nhiên, đến nay một số tiểu thương có ý kiến chưa đồng ý tháo dỡ công trình nhà lồng nên UBND huyện Ea Súp đã chỉ đạo tạm dừng tháo dỡ và tiếp tục tuyên truyền cho tiểu thương.

Nhà lồng chợ trung tâm huyện Ea Súp bị cháy. VŨ LONG

“Việc thanh lý tài sản không ảnh hưởng đến quá trình điều tra, do hiện trường của vụ cháy đã được cơ quan chức năng thu thập đầy đủ như nội dung công văn của Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Súp đã trả lời”– công văn của UBND huyện EA Súp nêu.

Hiện nay, nhiều tiểu thương chợ trung tâm huyện Ea Súp đề nghị cơ quan điều tra sớm có kết luận, xác định nguyên nhân vụ cháy để xác định trách nhiệm, làm cơ sở xem xét bồi thường.

Theo lãnh đạo Công an huyện Ea Súp, Cơ quan CSĐT Công an huyện này đang tiếp tục điều tra vụ cháy chợ trên, trong đó có việc xác định trách nhiệm cho các bên liên quan. Tuy nhiên, hiện cơ quan điều tra chưa khởi tố bị can.

"Quá trình điều tra liên quan đến tố tụng hình sự phải chặt chẽ, có thời gian thu thập chứng cứ" - lãnh đạo Công an huyện Ea Súp nói.

Không được bán tang vật vụ án khi đang điều tra Luật sư Tạ Quang Tòng, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk, cho rằng một số tài sản tại hiện trường vụ cháy chợ trung tâm huyện Ea Súp là tang vật vụ án đang điều tra. “Theo quy định, tang vật của một vụ án phải được bảo quản, bảo vệ cẩn thận cho đến khi xử lý xong, kết thúc vụ án. Nếu bán tài sản đó trước thời điểm khởi tố vụ án là vi phạm” - luật sư Tạ Quang Tòng nói.