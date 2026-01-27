Kẻ cướp giật tiền của người nhặt ve chai bị bắt 27/01/2026 19:16

(PLO)- Người đàn ông (66 tuổi, ở Đồng Nai) bị cướp giật số tiền 2,5 triệu đồng khi đang nhặt ve chai.

Ngày 27-1, Công an xã Bình An, tỉnh Đồng Nai thông tin, đơn vị đã truy bắt được nghi can Trần Hữu Tài (38 tuổi, trú tại xã An Phước, tỉnh Đồng Nai) về hành vi cướp giật tài sản.

Theo cơ quan công an, tối ngày 20- 1, Công an xã Bình An nhận được tin báo của người dân về việc ông Phạm Văn B (66 tuổi, xã An Phước) bị một người đàn ông cướp giật số tiền 2,5 triệu đồng khi đang nhặt ve chai tại tuyến đường Vũ Hồng Phô, xã Bình An.

Nghi can Trần Hữu Tài bị bắt giữ. Ảnh: Công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Bình An đã nhanh chóng truy tìm kẻ cướp giật. Qua xác minh, công an xác định nghi phạm gây ra vụ cướp giật tiền của người đàn ông nhặt ve chai là Trần Hữu Tài nên đưa về trụ sở để làm rõ.

Tại Cơ quan Công an, Tài đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.