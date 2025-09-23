Kết luận giám định nguồn vật liệu san lấp tại dự án thủy cung Hòn Ngưu 23/09/2025 19:10

(PLO)- Theo kết luận giám định, chất rắn được sử dụng để đổ, san lấp tại khu vực dự án thủy cung Hòn Ngưu của công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu là chất thải rắn thông thường (không nguy hại), không ghi nhận các tạp chất lẫn vào như rác sinh hoạt.

Ngày 23-9, theo tìm hiểu của PLO, Cơ quan CSĐT công an TP.HCM vừa qua đã có thông báo gửi công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu về kết luận thực hiện giám định tư pháp lĩnh vực môi trường đối với chất rắn được sử dụng để đổ, san lấp tại khu vực dự án thuỷ cung Hòn Ngưu thuộc dự án Cụm dịch vụ Ga cáp treo và Thuỷ Cung Hòn Ngưu tại phường Vũng Tàu do công ty làm chủ đầu tư.

Trước đó, ngày 21-7 có thông tin phản ánh có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động thi công xây dựng, san lấp dự án. Cụ thể, thông tin cho rằng có việc đổ rác thải xây dựng, rác thải sinh hoạt bị chôn lấp trái phép tại khu vực lấn biển để làm dự án thủy cung Hòn Ngưu.

Ngay chiều cùng ngày, UBND phường Vũng Tàu đã cử đoàn kiểm tra đến hiện trường. Đoàn đã lập biên bản làm việc đồng thời đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công giữ nguyên hiện trạng dự án để phục vụ công tác kiểm tra, xử lý.

Ngày 22-7, Cơ quan CSĐT công an TP.HCM phối hợp với VKS khu vực 11 đã đến dự án đang san lấp để lấy 4 mẫu chất rắn, niêm phong và đưa đi giám định.

Hai trong số bốn mẫu chất thải rắn được Cơ quan CSĐT công an TP.HCM lấy tại dự án thủy cung Hòn Ngưu đang san lấp và đưa đi giám định. (Ảnh chụp ngày 22-7): TK

Sau gần 2 tháng, tại thông báo kết luận giám định gửi cho công ty có nêu, 14/14 chỉ tiêu phân tích không vượt Quy chuẩn QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng nguy hại.

Do đó đây là cơ sở kết luận chất thải rắn được đổ là chất thải rắn thông thường (không nguy hại), không có dấu hiệu, biểu hiện có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy; có nguồn gốc từ hoạt động thi công xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, phá dỡ, di dời, tu bổ, phục hồi, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng (chất thải rắn xây dựng thông thường).

Qua quá trình phân tích thành phần các lớp chất thải, giám định viên không ghi nhận các tạp chất lẫn vào như rác sinh hoạt (bao bì sản phẩm đã qua sử dụng, bao nylon, vụn vải, chai lọ...) hoặc các dấu hiệu các chất thải khác lẫn vào trong chất thải rắn xây dựng.

Điều này thể hiện được chất thải rắn xây dựng dùng để đổ, san lấp tại khu vực này đã được phân loại. Khối lượng chất thải đã được dùng để đổ, san lấp sau khi xác định tương đương khoảng hơn 15.000 tấn...

Thời điểm tháng 7-2025 rác thải đại dương trong đó có rác lục bình dạt vào khu vực Bãi Trước, phường Vũng Tàu trong đó có dự án thủy cung Hòn Ngưu với khối lượng lớn. Chủ đầu tư dự án đã phải thuê đơn vị vệ sinh để dọn dẹp, thu gom. (Ảnh chụp 22-7): TK

Ngày 23-9, theo tìm hiểu của PLO, phường Vũng Tàu vẫn chưa có văn bản, quyết định chính thức về vụ việc. Theo đó, phường chờ kết luận của Cơ quan CSĐT về vụ việc sau khi có thông báo kết quả giám định.

Về phía chủ đầu tư dự án, sau khi nhận được thông báo kết quả giám định của Cơ quan CSĐT, công ty đã có công văn gửi phường Vũng Tàu và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo công ty, dự án đang thi công theo tiến độ đã được duyệt nhưng phải tạm dừng 2 tháng để cơ quan chức năng giám định, xử lý theo thông tin phản ánh. Quá trình làm việc với phường và Cơ quan CSĐT, công ty đã cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến triển khai dự án.

Ngày 18-9, công ty nhận được thông báo kết luận giám định của Cơ quan CSĐT công an TP.HCM. Do vậy, công ty kiến nghị cơ quan chức năng có thông tin chính thức, sớm kết luận vụ việc và cho phép công ty tiếp tục triển khai dự án. Bởi việc tạm dừng 2 tháng qua đã gây ra thiệt hại cho chủ đầu tư về kinh tế, tiến độ thi công bị chậm lại, ảnh hưởng đến uy tín của công ty…