Kết thúc biệt phái một Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận 06/06/2025 17:20

Ngày 6-6, Công an tỉnh Ninh Thuận công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với Đại tá Lê Quang Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận.

Đại tá Lê Quang Dũng nhận quyết định và hoa chúc mừng của Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh. Ảnh: T.Q

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về kết thúc biệt phái công khai sĩ quan Công an nhân dân đối với Đại tá Lê Quang Dũng.

Đại tá Lê Quang Dũng kết thúc biệt phái tại Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận, đến nhận công tác và giữ chức vụ phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận.

Trước đó, tháng 2-2025, Công an tỉnh Ninh Thuận công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Lê Quang Dũng, Trưởng Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm, giữ chức vụ phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận.

Đồng thời, biệt phái công khai có thời hạn Thượng tá Lê Quang Dũng đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận.

Sau đó, Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định về thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ Thượng tá lên Đại tá đối với ông Lê Quang Dũng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng cũng như những thành tích mà Đại tá Lê Quang Dũng đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời, mong muốn trong thời tới, Đại tá Lê Quang Dũng sẽ cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất ý chí để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, ngành, nhân dân giao phó; góp phần cùng lực lượng Công an tỉnh Ninh Thuận hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.