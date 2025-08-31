Khai mạc triển lãm các sản phẩm vì môi trường 31/08/2025 22:35

(PLO)- Từ hội họa, điêu khắc đến tác phẩm tái chế, Triển lãm Môi sinh 2025 tại TP.HCM khơi gợi ý thức bảo vệ môi trường, nối kết giữa đức tin và đời sống.

Ngày 31-8, Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam phối hợp cùng Tổng Giáo phận TP.HCM long trọng tổ chức Thánh lễ và tọa đàm khai mạc Mùa Thụ tạo 2025.

Trong khuôn khổ sự kiện, Triển lãm Môi sinh 2025 cũng chính thức khai mạc với chủ đề “Bảo vệ công trình tạo dựng và hành động”.

Triển lãm môi sinh là một sự kiện trưng bày các sản phẩm, công nghệ, ý tưởng và hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của môi trường tự nhiên đối với sự sống, phổ biến các giải pháp bảo vệ môi trường và thúc đẩy lối sống bền vững.

Chương trình quy tụ đông đảo các vị trong hàng giáo phẩm, quý tu sĩ, nghệ nhân, họa sĩ, các tổ chức đồng hành và cộng đoàn dân Chúa.

Đây không chỉ là hoạt động văn hóa - nghệ thuật mà còn là dịp nhắc nhớ cộng đoàn về trách nhiệm bảo vệ môi trường và các vấn đề khác của xã hội hôm nay.

Các em thiếu nhi xem Triển lãm Môi sinh 2025

Thông qua các tác phẩm hội họa, điêu khắc và sáng tạo từ vật liệu tái chế, triển lãm mời gọi người tham dự chiêm ngắm vẻ đẹp thiên nhiên, từ đó khơi dậy ý thức về “hoán cải sinh thái” – thay đổi thái độ sống, sống hài hòa với công trình tạo dựng.

Chia sẻ tại buổi lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cho hay, đây là lần đầu tiên Giáo phận tổ chức một sinh hoạt “nửa đời – nửa đạo” gắn liền giữa tôn giáo và đời sống xã hội.

Vấn đề sinh thái ngày càng trở nên cấp bách, nóng bỏng, cần được tất cả mọi người quan tâm.

Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng nhắc lại cách đây 10 năm, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ban hành thông điệp Laudato Si’ – Hãy chúc tụng Chúa, văn kiện đầu tiên trong lịch sử 2000 năm của Giáo hội Công giáo đề cập trực tiếp đến vấn đề thiên nhiên và mời gọi nhân loại bảo vệ ngôi nhà chung.

Triển lãm môi sinh lần này vì thế có ý nghĩa sâu sắc, giúp cộng đoàn chiêm ngắm các tác phẩm nghệ thuật về thiên nhiên, từ đó ý thức hơn về sứ mạng bảo vệ môi trường.

Trong chương trình, tọa đàm chuyên đề “Bảo vệ công trình tạo dựng và hành động cụ thể” đã diễn ra.

Tại đây, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, cho biết vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay là trách nhiệm chung.

Đồng thời, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đánh giá cao nỗ lực của Ban Phục vụ môi trường Giáo phận trong việc biên soạn Giáo lý đạo đức môi sinh và đưa vào giảng dạy từ bậc mẫu giáo đến trung học.

“Hoán cải sinh thái quan trọng không kém gì hoán cải tội lỗi. Chúng ta phải bắt đầu từ trái tim, từ sự thay đổi trong nhận thức” - Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng cho hay.

Triển lãm Môi sinh 2025 là dịp nhắc nhớ cộng đoàn về trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Mỗi tuần, các em được học thêm 10 phút giáo lý về sinh thái, qua đó dần hình thành lối sống mới và ý thức bảo vệ môi trường.