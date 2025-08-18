Khám xét 130 công ty, bắt giam Tuấn Khang Nông và 2 giám đốc ở TP.HCM, Lâm Đồng 18/08/2025 09:27

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng khám xét hơn 130 công ty ở nhiều tỉnh, thành bắt Tuấn Khang Nông cùng hai giám đốc các công ty ở TP.HCM, Lâm Đồng.

Ngày 18-8, một nguồn tin cho hay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục khám xét hơn 130 công ty tại nhiều tỉnh, TP liên quan đường dây in ấn, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.

Công ty CP Khang Nông do Phùng Anh Tuấn, tức Tuấn Khang Nông thành lập. Ảnh: PN

Theo nguồn tin trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố bị can bốn người, bắt giam ba bị can để điều tra tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước theo Điều 203 BLHS.

Cụ thể, bắt tạm giam Phùng Anh Tuấn, tức Tuấn Khang Nông (48 tuổi); Trần Đức Nghĩa (48 tuổi); Nguyễn Văn Vinh (36 tuổi); áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đào Thị Tố Nữ (38 tuổi). Các quyết định, lệnh trên đều đã được VKSND tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn.

Công ty Hồng Ngọc Việt do Tuấn Khang Nông đứng tên đại diện. Ảnh: VT

Theo một nguồn tin khác, năm 2009, Phùng Anh Tuấn từ Hà Nội đến khu công nghiệp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ thành lập Công ty CP Khang Nông và từ đó được gọi là Tuấn Khang Nông.

Xe của Cơ quan CSĐT Công an Lâm Đồng trước các công ty liên quan. Ảnh NT.

Sau đó, Tuấn Khang Nông tiếp tục thành lập hàng chục công ty khác ở TP.HCM, Bình Dương, Ninh Thuận, Khánh Hòa; trong đó có Công ty CP Thương mại Hồng Ngọc Việt ở phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

Công ty Đại Hồng Phát của Nguyễn Văn Vinh.

Nguyễn Văn Vinh đứng tên người đại diện theo pháp luật, giám đốc nhiều công ty ở Lâm Đồng; trong đó có Công ty TNHH Thương mại Đại Hồng Phát.

Đào Thị Tố Nữ là giám đốc Công ty Vina Unisun cùng ba công ty khác ở Lâm Đồng, Công ty NNT group ở TP.HCM.

Tuấn Khang Nông trong lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty CP Khang Nông.

Trần Đức Nghĩa là chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc nhiều công ty ở TP.HCM, Bình Dương và một số tình, thành khác.