Khẩn trương tìm kiếm 300 người Rohingya mất tích giữa biển, mới cứu được 13 người và vớt 7 thi thể 10/11/2025 06:19

(PLO)- Lực lượng cứu hộ ghi nhận 7 người chết trong vụ 1 thuyền chở người Rohingya (Myanmar) bị chìm gần biên giới Thái Lan - Malaysia và 2 thuyền khác nghi cũng bị chìm, 13 người được cứu, hàng trăm người còn mất tích.

Một con thuyền chở 100 người Rohingya từ Myanmar đã bị chìm gần biên giới Thái Lan - Malaysia, 7 người thiệt mạng, 13 người được cứu và hàng chục người vẫn mất tích, hãng Reuters dẫn thông cáo ngày 9-11 của Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia.

Hai con thuyền khác - mỗi thuyền cũng chở 100 người Rohingya - nghi bị chìm cùng khu vực, song chưa tìm thấy tung tích.

Nhân viên Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia kiểm tra một người sống sót trong vụ chìm thuyền được một tàu cá cứu ngoài khơi bờ biển Langkawi ngày 9-11. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn nhà nước Malaysia Bernama dẫn lời Cảnh sát trưởng bang Kedah - ông Adzli Abu Shah rằng nhóm 300 người này ban đầu lên một con tàu lớn từ Myanmar, nhưng khi đến gần Malaysia, họ được yêu cầu chuyển sang 3 thuyền nhỏ hơn, mỗi thuyền chở khoảng 100 người, nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.



Lực lượng cứu hộ đã rà soát khu vực rộng khoảng 170 hải lý gần đảo Langkawi hôm 8-11, sau khi một chiếc tàu lớn chở 300 người rời bang Rakhine (Myanmar) 3 ngày trước đó, ông Romli Mustafa, người đứng đầu Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia, cho biết.

Công tác tìm kiếm - cứu nạn vẫn đang tiếp tục.

Bang Rakhine nhiều năm qua phải hứng chịu xung đột, nạn đói và căng thẳng sắc tộc, chủ yếu nhằm vào cộng đồng thiểu số Hồi giáo Rohingya.