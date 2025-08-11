Khẩn trương trình Bộ Chính trị hai nghị quyết đột phá về giáo dục và y tế 11/08/2025 22:22

(PLO)- Nêu thực tiễn từ dịch COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chuyển trạng thái từ thụ động khám chữa bệnh sang chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân ngay từ khi chưa có bệnh.

Chiều 11-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ để tiếp tục cho ý kiến, hoàn thiện dự thảo các Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển giáo dục - đào tạo.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới (do Bộ Y tế chủ trì xây dựng); dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục – đào tạo quốc dân hiện đại (do Bộ GD&ĐT chủ trì xây dựng).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan chủ trì tiếp tục rà soát, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư, ý kiến của các Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Chính phủ để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo, hồ sơ, tờ trình theo đúng quy định.

Thủ tướng nêu rõ việc trình ban hành các nghị quyết này phải đặt trong tổng thể các nghị quyết "trụ cột" mà Bộ Chính trị đã ban hành và sẽ ban hành thời gian tới, cũng như trong tổng thể các cơ chế, chính sách chung trên các lĩnh vực, đồng thời có các cơ chế chính sách riêng phù hợp.

Về dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Thủ tướng cho rằng Nghị quyết mới cần tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25-10-2017, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: VGP

Với yêu cầu chuyển trạng thái từ thụ động khám chữa bệnh sang chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân ngay từ khi chưa có bệnh, Thủ tướng nhấn mạnh từ thực tiễn thời gian qua, nhất là kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19 và tham khảo kinh nghiệm quốc tế, cần xác định rõ các đột phá về y tế dự phòng, y tế cơ sở (cả cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, vaccine, vật tư y tế…).

Cùng đó là đột phá về nguồn nhân lực; đột phá về tổ chức hệ thống y tế; đột phá nâng cao y đức; đột phá nâng cao thể chất người dân; xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai sổ sức khỏe điện tử; thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.

Thủ tướng lưu ý phải rà soát, đào tạo, chuẩn bị nhân lực trên cơ sở số liệu cụ thể; tính toán nguồn lực; đề xuất cơ chế, chính sách, đặc biệt là đẩy mạnh hợp tác công tư; tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp, các ngành, các cơ quan bảo đảm khả thi, hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: VGP

Về dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục – đào tạo quốc dân hiện đại, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng nêu rõ Nghị quyết cần tiếp tục cụ thể hóa các Nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về giáo dục và đào tạo, xác định các đột phá, khắc phục các hạn chế, bất cập đã được chỉ ra, phục vụ các mục tiêu, tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước tới năm 2030 và 2045.

Ông cũng lưu ý các đột phá về thể chế để huy động nguồn lực với quan điểm xác định thể chế là nguồn lực, là động lực; bảo đảm đủ giáo viên về số lượng và chất lượng với các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình.

Đào tạo người học theo hướng trở thành công dân toàn cầu, phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, yêu đồng bào, tinh thần trách nhiệm; có tiêu chuẩn, quy chuẩn về cơ sở vật chất bảo đảm yêu cầu tối thiểu, hướng tới hiện đại và ưu tiên cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Đồng thời, nghiên cứu thành lập các quỹ học bổng; đổi mới hệ thống quản lý thông minh, tăng cường hậu kiểm, kiểm soát chặt đầu ra, đột phá quản lý đại học…