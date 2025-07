Khánh Hòa công bố lãnh đạo chủ chốt các cơ quan Đảng, sở, ngành 02/07/2025 22:34

Chiều 2-7, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức công bố quyết định thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy; thành lập Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng bộ UBND tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng bộ Quân sự tỉnh và công tác cán bộ.

Bổ nhiệm, chỉ định nhiều lãnh đạo các cơ quan thuộc Tỉnh ủy

Tỉnh ủy Khánh Hòa thành lập Ban Tổ chức Tỉnh ủy, bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Hà giữ chức Trưởng ban, cùng bốn phó ban.

Thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, bổ nhiệm ông Lâm Đông giữ chức Trưởng ban, cùng ba phó ban.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hòa trao quyết định cho lãnh đạo ông Lương Đức Hải, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng bốn phó ban. Ảnh: XH

Thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy do ông Lương Đức Hải giữ chức Trưởng ban, cùng bốn phó ban.

Thành lập Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy do ông Nguyễn Tiến Đức giữ chức Chủ nhiệm, cùng ba phó chủ nhiệm.

Thành lập Văn phòng Tỉnh ủy do ông Nguyễn Thanh Hà giữ chức Chánh Văn phòng, cùng bốn phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Thành lập Báo và Phát thanh truyền hình Khánh Hòa do bà Thái Thị Lệ Hằng giữ chức Tổng biên tập, cùng năm phó tổng biên tập.

Thành lập Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa do bà Lưu Hồng Vân giữ chức Hiệu trưởng, cùng ba phó hiệu trưởng.

Đồng thời, hội nghị công bố các quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự tỉnh, chỉ định ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Thành lập Đảng bộ Công an tỉnh do Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh.

Thành lập Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh do ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giữ chức Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh.

Thành lập Đảng bộ UBND tỉnh Khánh Hòa, chỉ định ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức Bí thư Đảng bộ UBND tỉnh.

Bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở, ngành

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Khánh Hòa công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm lãnh đạo các sở, ngành.

Bà Chamalea Thị Thủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ninh Thuận, giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Ông Võ Hoàn Hải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ông Võ Chí Vương, Giám đốc Sở Nội vụ Khánh Hòa, làm Giám đốc Sở Nội vụ.

Ông Lê Phạm Quốc Vinh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận, làm Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Ông Lý Nguyên Nguyên Vũ, Giám đốc Sở Tư pháp Khánh Hòa, làm Giám đốc Sở Tư pháp.

Ông Tạ Hồng Quang, Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa trao quyết định cho các lãnh đạo sở, ngành. Ảnh: XH

Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, làm Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Khánh Hòa.

Ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính Khánh Hòa, làm Giám đốc Sở Tài chính.

Ông Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, làm Giám đốc Sở Y tế.

Ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa, làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Nguyễn Thành Phú, Giám đốc Sở Tài chính Ninh Thuận, làm Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa.

Ông Phạm Quốc Hoàn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa, làm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Ông Hồ Xuân Ninh, Giám đốc Sở Công Thương Ninh Thuận, làm Giám đốc Sở Công Thương Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Thanh Hiến, Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển Khánh Hòa.

Ông Đặng Hữu Tài, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa, làm Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông.

Ông Phạm Minh Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Ông Trương Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Ninh Thuận, làm Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Khánh Hòa.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định công nhận ông Phan Phiến là Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Ông Trần Minh Chiến, Chủ tịch UBND TP Nha Trang được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong...