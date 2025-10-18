Khi chủ quán cà phê 'bán chỗ ngồi' để học bài, làm việc 18/10/2025 12:06

(PLO)- Giải bài toán ngồi lâu của khách, nhiều chủ quán cà phê thử vận may với mô hình quán cà phê làm việc.

Ông Vũ Thanh Hùng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần iPOS.vn, cho biết theo nghiên cứu của đơn vị này trong nửa đầu năm 2025, thị trường cà phê Việt Nam chứng kiến sự nở rộ của mô hình cà phê kết hợp không gian làm việc chung (co-working).

​Mô hình này đang diễn ra với hai dạng chính là thuần làm việc và “lai” lifestyle - working, tức vừa không gian cà phê, vừa kết hợp mô hình làm việc.

​Kiếm tiền từ mô hình cà phê làm việc

​Ở góc độ tư vấn vận hành, ông Đỗ Duy Thanh, Giám đốc Công ty Tư vấn FnB Director và Horeca Business School, đồng tình và cho rằng mô hình này là bước tiến tự nhiên theo xu hướng tiêu dùng của thị trường, nhất là sau dịch COVID-19.

​Theo đó, nhóm người trẻ, người làm việc tự do, nhân sự làm việc kết hợp (hybrid), thậm chí là các nhà khởi nghiệp đã xem quán cà phê là không gian để làm việc và sáng tạo.

Nhiều thương hiệu lớn đang theo đuổi mô hình cà phê “lai” lifestyle - working. Ảnh: Thu Hà

Ghi nhận tại TP.HCM và Hà Nội, nhắc tới mô hình cà phê làm việc hoặc mô hình cà phê 24/24, người tiêu dùng nhớ ngay tới những cái tên như Three O’Clock, Thức Coffee, Kai Coffee, Bamos Coffee, Coffee 24/24, The Coffee House...

Nhiều người trẻ chọn quán cà phê để làm việc, học tập. Ảnh: Thu Hà

Theo đánh giá của iPos.vn, điểm chung của những mô hình này là tận dụng mặt bằng để kéo dài thời gian khai thác, nhiều nơi mở cửa 24/7, cung cấp không gian yên tĩnh, phòng họp riêng và các gói hội viên. Mô hình này giúp tăng tỉ lệ lấp đầy chỗ ngồi, thay vì chỉ khai thác vài khung giờ cao điểm như cà phê truyền thống.

​Về cấu trúc doanh thu, các quán không chỉ bán đồ uống mà còn kết hợp bán đồ ăn nhanh, thu phí chỗ ngồi theo giờ, theo ngày hoặc theo gói hội viên tháng.

​"Nhiều nơi kết hợp bán combo dịch vụ gồm phí không gian kèm đồ uống, nhờ đó giá trị chi tiêu bình quân trên mỗi khách tăng tới 50% so với quán cà phê thông thường. Việc thiết kế giỏ hàng và không gian linh hoạt từ bàn đơn, phòng họp nhóm đến cabin cá nhân cho phép các quán vừa giữ chân khách lâu, vừa đa dạng hóa nguồn thu" - đại diện iPos.vn đánh giá.

​Nhiều chuỗi cà phê vận hành theo mô hình này cũng nhận định, việc cho khách thuê chỗ ngồi theo giờ hoặc theo ngày giúp doanh thu không phụ thuộc hoàn toàn vào mảng F&B. Thậm chí, phần lớn lợi nhuận hiện nay đến từ việc bán không gian chứ không phải từ cà phê.

​Trao đổi với PLO, quản lý của một quán cà phê mô hình học bài tại phường Thông Tây Hội, TP.HCM, cho biết với thị trường ngách này, chi phí một ly nước trung bình cao hơn các quán khác từ 10% - 15%. Đồng thời, quán chủ động cung cấp thêm nhiều dịch vụ khác như đồ ăn trưa, ăn chiều hoặc đồ ăn nhẹ để tăng chi tiêu của khách hàng.

​"Chúng tôi phân chia các tầng, khu vực cho khách ngồi nhanh và khách có nhu cầu học bài, làm việc. Từ đó, mức giá nước và đồ ăn cũng khác nhau. Điều đáng mừng là khu vực làm việc, học bài luôn có tỉ lệ lấp đầy hơn 90%" - vị này chia sẻ.

​Dù vậy, vị quản lý này thừa nhận vẫn đang nỗ lực để đạt mức hòa vốn, bởi chi phí vật tư ban đầu và tiền điện đang là áp lực lớn.

​Kiếm tiền đúng cách từ việc bán chỗ ngồi

​Theo các nhà vận hành và tổ chức nghiên cứu như iPos.vn, dù tỉ lệ lấp đầy của mô hình cà phê làm việc khá cao, việc tìm kiếm lợi nhuận không hề dễ dàng.

​"Đặc thù vận hành phức tạp, yêu cầu nhân sự lớn, từ việc kiểm soát sự yên tĩnh, xoay ca 24 giờ đến dọn dẹp, an ninh đã khiến mô hình này đòi hỏi quy trình kỷ luật và chi phí nhân sự cao hơn" - đại diện iPos.vn nhận định.

​Chuyên gia tư vấn vận hành Đỗ Duy Thanh cho rằng một trong những thách thức lớn nhất của mô hình này vẫn nằm ở hiệu suất tài chính.

​"Trong ngành cà phê, việc khách gọi một ly nước rồi ngồi làm việc cả ngày là bài toán kinh điển. Mỗi mét vuông phải gánh chi phí điện, điều hòa, Wi-Fi, khấu hao và nhân sự, trong khi doanh thu không tăng tương ứng. Chính vì thế, giải pháp nằm ở việc chuyển tư duy từ bán cà phê sang quản trị thời gian sử dụng chỗ ngồi" - ông Thanh bày tỏ.

​Ông Thanh cho rằng một mô hình cà phê kết hợp co-working hiệu quả cần đáp ứng các tiêu chí như: phân khu chức năng rõ ràng, đa dạng hóa nguồn thu và quản lý tốt công suất chỗ ngồi.

​"Làm mô hình này, chủ quán vừa phải có tư duy của nhà kinh doanh cà phê, vừa có năng lực thiết kế trải nghiệm và quản trị vận hành theo kiểu co-working" - ông Thanh nhấn mạnh.

​Nhìn về những tháng cuối năm, ông Đỗ Duy Thanh tin rằng những quán cà phê bán chỗ ngồi sẽ là xu hướng đáng chú ý và đầy tiềm năng, nhất là với tệp khách hàng cần không gian để hoàn thành dự án, công việc.

​"Nhưng phải nhấn mạnh rằng, không phải ai cũng thành công với mô hình này vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như việc định vị tệp khách hàng, chiến lược trải nghiệm và hiệu suất tài chính bền vững. Tôi cho rằng những tháng cuối năm 2025 sẽ chứng kiến sự phân hóa rõ ràng: những thương hiệu biết quản trị mô hình 'lai' sẽ trụ vững và mở rộng, trong khi những quán chỉ chạy theo phong trào sẽ nhanh chóng rời thị trường" - ông Thanh đánh giá.