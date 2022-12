Khởi tố 14 bị can tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ ở Bắc Ninh

(PLO)- Công an xác định lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ ở Bắc Ninh và các Đăng kiểm viên đã thống nhất thu “phí bôi trơn” ngoài phí đăng kiểm.

Chiều 29-12, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết vừa khởi tố vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 99 – 03D. Cơ quan điều tra đã khởi tố 14 bị can liên quan.

Theo cơ quan công an, trước tình hình nhiều phương tiện giao thông lưu hành trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói riêng và trên địa bàn cả nước nói chung không đảm bảo an toàn về kĩ thuật, nguy cơ gây tai nạn, tiềm ẩn phức tạp về trật tự an toàn giao thông.

Đồng thời, qua phản ánh của quần chúng nhân dân và các công ty vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh về tình trạng có Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ sách nhiễu, gây khó khăn, gợi ý, nhận tiền “bôi trơn” để làm nhanh hoặc tạo điều kiện, đăng kiểm cho các phương tiện không đảm bảo quy định. Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ lập án đấu tranh, xác minh, làm rõ.

Qua các biện pháp công tác nghiệp vụ xác định, tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 99-03D có địa chỉ tại thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Giám đốc Trung tâm là Dương Trung Lâm (42 tuổi) ở khu Ninh Xá 4, Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh cùng Phó Giám đốc Trung tâm là Dương Đình Phú (37 tuổi) ở thôn Chi Đống, xã Tân Chi, huyện Tiên Du và các Đăng kiểm viên đã thống nhất, thực hiện việc thu tiền “phí bôi trơn” ngoài phí đăng kiểm và phí đường bộ, với số tiền từ 200.000 đồng đến 500.000đ/xe, tùy theo mức độ lỗi của mỗi xe.

Các đăng kiểm viên trực tiếp thu tiền mặt hoặc nhận qua chuyển khoản ngân hàng từ các chủ xe, đến cuối ngày sẽ tập hợp lại số tiền thu được và chia nhau.

Theo tài liệu thống kê ước tính số tiền phí “bôi trơn” mà các đăng kiểm viên của trung tâm đã thu được trong năm 2020 là khoảng 1,3 tỉ đồng, năm 2021 khoảng 1,6 tỉ đồng, năm 2022 trung tâm đã đăng kiểm cho 17.968 lượt xe, số tiền phí bôi trơn thu được khoảng 3,6 tỉ đồng.

Ngày 27-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 99-03D, thu giữ được nhiều tài liệu, máy móc thiết bị liên quan đến hoạt động đăng kiểm của trung tâm, phục vụ công tác điều tra bước đầu làm rõ hành vi nhận hối lộ của các đối tượng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành.

PHI HÙNG