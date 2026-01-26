Khởi tố 9 bị can mang dao, gậy sắt đánh nhau ở Quảng Trị 26/01/2026 08:55

(PLO)- Cơ quan công an đã khởi tố 9 người liên quan để điều tra làm rõ vụ việc gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy ra trên địa bàn xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 26-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự về tội gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy ra trên địa bàn xã Cam Lộ.

Đồng thời khởi tố chín bị can trong tổng số 22 người có liên quan.

Trước đó, vào ngày 23-9-2025, Công an xã Cam Lộ tiếp nhận tin báo của bà Hoàng Thị Bé (xã Hiếu Giang) về việc con trai bị một nhóm người đánh gây thương tích tại thôn Phan Xá Phường, xã Cam Lộ.

Cơ quan CSĐT khởi tố chín người liên quan về gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Quá trình điều tra xác định, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn kéo dài giữa hai nhóm thanh thiếu niên.

Tối ngày 22-9-2025, nhóm thanh thiếu niên đã tụ tập, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như gậy sắt, dao phóng, ba chỉa, búa, ná bắn bi sắt… để giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng trên địa bàn.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố Lê Bảo Thiên (17 tuổi) và Võ Nhật Tân (21 tuổi) về các tội gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bảy bị can khác cũng bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng gồm Võ Văn Nam (22 tuổi), Nguyễn Trung Kỳ (22 tuổi), Nguyễn Hữu Nghĩa (19 tuổi), Nguyễn Lâm Bảo (18 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (18 tuổi), Lê Văn Từ (20 tuổi) và Hoàng Chí Tường (17 tuổi).

Trong số chín bị can bị khởi tố, cơ quan công an đã bắt tạm giam đối với Võ Nhật Tân và Võ Văn Nam; một bị can đang bị tạm giam để điều tra trong một vụ án khác là Lê Văn Từ. Sáu bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngoài ra, 13/22 người còn lại của vụ án, hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.