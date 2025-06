Khởi tố hai người rửa tiền cho nhóm lừa đảo tại Campuchia 07/06/2025 18:37

Ngày 7-6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã khởi tố hai bị can về hành vi rửa tiền trong một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, liên quan đến việc sử dụng hình ảnh nhạy cảm để đe dọa, tống tiền.

Hai người rửa tiền bị Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố. Ảnh: CA

Hai người bị khởi tố gồm: Nguyễn Minh Nhớ (23 tuổi, ngụ xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) và Lưu Văn Nho (33 tuổi, ngụ xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).



Qua điều tra bước đầu, cả hai khai nhận đã mở 31 tài khoản ngân hàng, sau đó cho các đối tượng người nước ngoài tại Campuchia thuê sử dụng.

Các tài khoản này được dùng để luân chuyển số tiền chiếm đoạt từ các nạn nhân người Việt, trong đó phần lớn bị lừa qua hình thức cắt ghép hình ảnh nhạy cảm để ép chuyển tiền.

Từ đầu năm 2025 đến khi bị bắt giữ, Nguyễn Minh Nhớ và Lưu Văn Nho đã tham gia luân chuyển hàng chục tỷ đồng cho nhóm lừa đảo.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Bắc Giang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, đặc biệt là những mắt xích kết nối với đường dây lừa đảo xuyên biên giới.