Khởi tố nữ chủ tịch HĐQT bán hóa đơn thu lợi bất chính tiền tỉ

(PLO)- Nguyễn Văn Bình đã thông đồng với nữ chủ tịch HĐQT sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển An Đại Phát 68 để xuất bán hóa đơn khống, thu lợi bất chính tiền tỉ.

Ngày 10-6, Cục CSGT cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định (ngày 4-6) khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bình, Trịnh Thị Dung, Nguyễn Như Anh về tội mua bán trái phép hoá đơn.

Lực lượng CSGT và cơ quan chức năng kiểm tra các tàu hút cát trên sông Lam.

Cơ quan điều tra đã bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (45 tuổi, trú phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa), cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Thị Dung (41 tuổi, trú tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) và Nguyễn Như Anh (44 tuổi, trú thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình).

Dung là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển An Đại Phát 68 (Thanh Hóa).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng hướng dẫn tuần tra và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thủy, Cục CSGT (Bộ Công an) phát hiện đường dây khai thác, mua bán, vận chuyển, cát trái phép trên tuyến sông Lam (giáp ranh tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An).

Qua nhiều ngày theo dõi, sau khi có đủ tài liệu, chứng cứ về hoạt động tội phạm, ngày 23-3, Phòng hướng dẫn tuần tra và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thủy và Thủy đoàn I, Cục CSGT chủ trì phối hợp với Phòng CSGT và Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an Hà Tĩnh) tiến hành kiểm tra, bắt giữ các phương tiện đang thực hiện hành vi khai thác, vận chuyển, bơm cát.

Kết quả đã kiểm tra, bắt giữ tổng cộng năm phương tiện có gắn thiết bị hút cát cùng 11 người liên quan, 12 thuyền viên trên các phương tiện. Trong đó, một số tàu do Nguyễn Công Tùng Lâm (36 tuổi, trú phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) thuê hút cát tại các mỏ cát của Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Á Châu (Hà Tĩnh) và Hợp tác xã Hưng Lam (Nghệ An). Khu vực hút cát là các mỏ có phép, nhưng Lâm bán 110.000 đồng/1m3 cát mà không có hóa đơn.

Từ vụ bắt giữ các phương tiện đang thực hiện hành vi khai thác, vận chuyển, bơm cát, công an phát hiện nhóm mua bán trái phép hoá đơn.

Qua điều tra cho thấy năm 2024, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng 68 Quảng Bình (Anh là người đại diện pháp luật) và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ mua cát của Lâm để đi bán thi công công trình san lấp.

Do khối lượng cát mua của Lâm không có hóa đơn nên Công ty 68 Quảng Bình và Công ty Quảng Ninh JSC đã liên hệ với Bình để mua hóa đơn GTGT khống hợp thức.

Trong thời gian từ tháng 8-2024 đến tháng 3-2025, Bình đã thông đồng với Dung sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH đầu tư và phát triển An Đại Phát 68 xuất bán 30 hóa đơn khống (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo) thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng.