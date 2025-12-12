Khởi tố vụ án liên quan tai nạn trên cao tốc Bùng – Vạn Ninh làm 2 người tử vong 12/12/2025 10:45

(PLO)- Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án liên quan vụ tai nạn trên cao tốc Bùng – Vạn Ninh làm hai người tử vong, bốn người bị thương.

Ngày 12-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ liên quan vụ tai nạn trên cao tốc Bắc – Nam đoạn cao tốc Bùng – Vạn Ninh.

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn.

Như PLO đã thông tin, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 8-12, trên cao tốc Bắc - Nam đoạn cao tốc Bùng – Vạn Ninh thuộc xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô đầu kéo 61C - 327.54 kéo mooc 63R - 004.93 do tài xế Nguyễn Văn Hậu (ngụ xã Vỹ Quý, tỉnh Tiền Giang) điều khiển và xe tải 36H - 054.67 do tài xế Trần Văn Trung (ngụ tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Xe tải hư hại nghiêm trọng sau tai nạn.

Vụ tai nạn làm hai người tử vong, bốn người bị thương. Vụ tai nạn khiến cao tốc trên bị ùn tắc kéo dài nhiều km. Các phương tiện lưu thông hướng Bắc – Nam phải chuyển hướng rẽ xuống đường mòn Hồ Chí Minh tại nút giao hướng Phong Nha để tiếp tục hành trình.