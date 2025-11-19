Kiến nghị cho phép UBND cấp tỉnh được lập văn phòng đại diện ở nước ngoài 19/11/2025 10:06

(PLO)- Chính phủ kiến nghị cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài tại một số địa bàn trọng điểm; cơ quan thẩm tra của Quốc hội cho rằng chưa có đủ căn cứ pháp lý và chưa phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 18.

Sáng 19-11, theo nghị trình, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế.

Dự thảo Nghị quyết gồm tám chương, với 29 điều và hai phụ lục, trong đó dành một chương quy định về hội nhập quốc tế của chính quyền địa phương.

UBND cấp tỉnh được thí điểm lập các văn phòng đại diện ở nước ngoài

Đáng chú ý, dự thảo Nghị quyết cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài tại một số địa bàn trọng điểm, phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế của chính quyền địa phương.

Theo đó, UBND cấp tỉnh được thí điểm lập các văn phòng đại diện ở nước ngoài trên cơ sở quy định pháp luật sở tại và thỏa thuận với sở tại. Ngân sách của việc lập văn phòng đại diện được bảo đảm từ ngân sách thường xuyên của UBND cấp tỉnh.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trình bày tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế. Ảnh: QH

Dự thảo Nghị quyết giao Chính phủ quy định điều kiện thành lập, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, trình tự, thủ tục và việc quản lý văn phòng đại diện của UBND cấp tỉnh ở nước ngoài.

Tại tờ trình, Chính phủ cho hay pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thành lập cũng như việc quản lý các văn phòng này, trong khi nhu cầu này xuất hiện ngày càng nhiều trên thực tiễn.

Dự thảo Nghị quyết cũng quy định chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định việc tham gia các cơ chế hợp tác, diễn đàn, mạng lưới của các thành phố lớn của UBND cấp tỉnh và UBND cấp xã, mà việc tham gia không thông qua việc ký kết điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế. Việc tham gia này phải trên cơ sở phù hợp với Hiến pháp, pháp luật, lợi ích quốc gia, dân tộc, đường lối đối ngoại của Việt Nam cũng như điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên.

Ngoài ra, đối với quan hệ với các nước láng giềng, dự thảo Nghị quyết cho phép chính quyền địa phương cấp tỉnh chủ động hơn trong công tác đối ngoại biên giới. Cụ thể, giao UBND cấp tỉnh quyết định dự án đầu tư sửa chữa mốc quốc giới bị hư hỏng, xây mới mốc quốc giới bị cuốn trôi hoặc không thể sửa chữa, kè sạt lở bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới sau khi đã được cơ quan biên giới trung ương của Việt Nam và nước liên quan kiểm tra thực địa, xác nhận bằng biên bản.

Nhiệm vụ sửa chữa mốc quốc giới hư hỏng, xây mới mốc quốc giới bị cuốn trôi hoặc không thể sửa chữa, kè bảo vệ đường biên giới, mốc quốc gia có thể được sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên của địa phương theo quy định của Chính phủ.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới. Ảnh: QH

Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới cho hay một số ý kiến trong Ủy ban cho rằng việc các địa phương thiết lập văn phòng đại diện ở nước ngoài chưa có đủ căn cứ pháp lý và chưa phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 18.

Có ý kiến đề nghị xem xét giải pháp áp dụng khoa học, công nghệ, thiết lập “Văn phòng ảo”, các kênh thông tin, mạng lưới kết nối hiệu quả; bảo đảm thống nhất trong hoạt động đối ngoại, tránh chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ hoặc phát sinh bộ máy, ngân sách, nguồn lực.

Về tham gia các cơ chế hợp tác, diễn đàn, mạng lưới của các thành phố, đô thị lớn của chính quyền địa phương, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ căn cứ pháp lý; đồng thời, nghiên cứu, xây dựng cơ chế kiểm tra, quản lý trong tổ chức thực hiện.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị rà soát và quy định cụ thể hơn về việc kế thừa các thỏa thuận đã ký với các đối tác quốc tế, đặc biệt là với các thỏa thuận được ký bởi cấp tỉnh, huyện trước đây và các địa phương sau sáp nhập, sắp xếp lại.

Về Công tác đối ngoại biên giới, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ tài chính cho các địa phương để thực hiện giao lưu biên giới.

Đặc biệt, cần có quy định về bộ máy làm công tác ngoại vụ tại các địa phương có biên giới trên đất liền và trên biển; có quy định về phân cấp và phân công nhiệm vụ ngoại giao biên giới phù hợp giữa cấp xã và cấp tỉnh.

“Cần quan tâm, bố trí nguồn kinh phí của trung ương thực hiện các nhiệm vụ sửa chữa, xây mới mốc giới, nhất là ở những địa phương vùng biên giới có nhiều khó khăn” - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới nói.

Đề xuất quy định mua bất động sản tại nước ngoài của cơ quan Việt Nam

Dự thảo Nghị quyết cũng dành một điều quy định về việc mua bất động sản tại nước ngoài của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có thẩm quyền quyết định và chịu trách nhiệm về việc mua sở hữu bất động sản tại nước ngoài của cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài theo trình tự dự án khẩn cấp khi phát sinh nhu cầu mua nhà đất làm trụ sở cơ quan đại diện, nhà ở cán bộ nhân viên, nhà riêng đại sứ ngoài danh mục đầu tư công trung hạn đã được phê duyệt.

Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công an, Công Thương, KH&CN quyết định, chịu trách nhiệm về việc mua sở hữu bất động sản tại nước ngoài của cơ quan thuộc phạm vi quản lý của mình theo trình tự, thủ tục đấu thầu áp dụng với dự án khẩn cấp khi phát sinh nhu cầu mua nhà đất làm trụ sở cơ quan ngoài danh mục đầu tư công trung hạn đã được phê duyệt.

Trên cơ sở khả năng cân đối vốn, cho phép Bộ Tài chính thông báo nguồn vốn cho dự án và tổng hợp báo cáo Chính phủ sau khi thực hiện.

Nêu quan điểm của cơ quan thẩm tra, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị Chính phủ làm rõ hơn các tình huống thực tế phát sinh nhu cầu mua nhà thực tế được xem là khẩn cấp trong thời gian qua.