Lâm Đồng: Dự kiến 15 giờ chiều nay thông xe hai chiều ở Quốc lộ 28

Trưa 28-10, UBND xã Sơn Điền (Lâm Đồng) cho biết có 7 điểm sạt trượt tại Quốc lộ 28 đoạn qua đèo Gia Bắc, xã Sơn Điền khiến phương tiện không thể lưu thông hai chiều trong sáng nay.
Ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch UBND xã Sơn Điền thông tin tới trưa nay, địa phương đang phối hợp với lực lượng chức năng liên quan khẩn trương xử lý sự cố, cố gắng không để gián đoạn giao thông trên tuyến quá lâu.
"Tới trưa nay, các điểm sạt lở đã cơ bản khắc phục xong nhưng lượng đất, đá trên đường vẫn còn nhiều. Các đơn vị tạm thời cho một số xe ô tô, xe máy loại nhỏ lưu thông một chiều nhưng giới hạn. Các xe tải lớn vẫn chưa thể lưu thông vì lý do an toàn. Dự kiến khoảng 15 giờ chiều nay các phương tiện mới có thể lưu thông hai chiều", ông Nhuần cho biết.
Đèo Gia Bắc có chiều dài hơn 10km thuộc Quốc lộ 28 nối xã Sơn Điền với xã Hàm Thuận Bắc ra quốc lộ 1A. Ngoài ra, Quốc lộ 28 còn nối với Quốc lộ 20 đi Đà Lạt và TP.HCM nên đây là tuyến quốc lộ lưu thông quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.