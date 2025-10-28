Lâm Đồng: Dự kiến 15 giờ chiều nay thông xe hai chiều ở Quốc lộ 28 28/10/2025 12:15

(PLO)- Các đơn vị chức năng Lâm Đồng đang nỗ lực dọn dẹp các điểm sạt lở trên Quốc lộ 28 đoạn qua đèo Gia Bắc (xã Sơn Điền), dự kiến 15 giờ chiều nay mới có thể thông xe toàn tuyến.

Trưa 28-10, UBND xã Sơn Điền (Lâm Đồng) cho biết có 7 điểm sạt trượt tại Quốc lộ 28 đoạn qua đèo Gia Bắc, xã Sơn Điền khiến phương tiện không thể lưu thông hai chiều trong sáng nay.

Lực lượng chức năng đang cố gắng dọn dẹp các điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc để các phương tiện thông tuyến hai chiều sớm nhất.

Ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch UBND xã Sơn Điền thông tin tới trưa nay, địa phương đang phối hợp với lực lượng chức năng liên quan khẩn trương xử lý sự cố, cố gắng không để gián đoạn giao thông trên tuyến quá lâu.

"Tới trưa nay, các điểm sạt lở đã cơ bản khắc phục xong nhưng lượng đất, đá trên đường vẫn còn nhiều. Các đơn vị tạm thời cho một số xe ô tô, xe máy loại nhỏ lưu thông một chiều nhưng giới hạn. Các xe tải lớn vẫn chưa thể lưu thông vì lý do an toàn. Dự kiến khoảng 15 giờ chiều nay các phương tiện mới có thể lưu thông hai chiều", ông Nhuần cho biết.

Đất đá bên phía taluy dương sạt trượt xuống cung đèo Gia Bắc khiến các phương tiện chưa thể lưu thông tới trưa 28-10.