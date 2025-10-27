Lâm Đồng dừng đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết theo hình thức BOT 27/10/2025 18:18

Ngày 27-10, tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026), các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc dừng chủ trương đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (cũ) tại hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT.

Hạng mục đường lăn thuộc sân bay Phan Thiết.

Theo tờ trình của UBND tỉnh Lâm Đồng, dự án sân bay Phan Thiết được UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) phê duyệt từ năm 2014, tổng mức đầu tư hơn 1.693 tỉ đồng, quy mô cấp 4C, thuộc nhóm dự án A và thực hiện theo mô hình BOT.

Sau 9 năm kể từ khi được chấp thuận, dự án chưa thể triển khai vì nhiều vướng mắc như chậm giải phóng mặt bằng, chưa lựa chọn được nhà đầu tư và phải điều chỉnh mô hình, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy hoạch mới.

Đến năm 2025, theo Quyết định 159 ngày 13-8-2025 của Thủ tướng Chính phủ, Cảng hàng không Phan Thiết được điều chỉnh quy hoạch thành cảng hàng không quốc nội cấp 4E, sử dụng chung dân dụng - quân sự.

Với quy mô, tiêu chuẩn mới và bối cảnh sắp xếp địa giới hành chính, hình thức BOT không còn phù hợp về cơ sở pháp lý lẫn định hướng quy hoạch hạ tầng hàng không quốc gia.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, tại Công văn 9014 ngày 23-9-2025, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã thống nhất chủ trương cho phép địa phương chấm dứt hợp đồng BOT và chuyển sang điều chỉnh chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công, bảo đảm thẩm quyền, cơ chế quản lý mới và đồng bộ với quy hoạch.

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Lâm Đồng nhận định: Việc dừng chủ trương đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (cũ) tại hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT trước khi điều chỉnh chủ trương dự án là cần thiết và đúng thẩm quyền.

Theo nghị quyết vừa thông qua, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức triển khai việc dừng chủ trương. Hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phối hợp các bộ, ngành trung ương nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư mới cho hạng mục hàng không dân dụng tại Cảng hàng không Phan Thiết trong giai đoạn tới. Những công việc trên phải bảo đảm tiến độ, hiệu quả và khai thác hạ tầng đồng bộ.