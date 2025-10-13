Làm rõ vụ bé trai bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị Go! Đà Lạt 13/10/2025 10:25

(PLO)- Lực lượng chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt đang xác minh vụ bé trai 10 tuổi bị nhân viên siêu thị Go! đưa vào phòng riêng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola.

Ngày 13-10, lực lượng chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đang làm rõ vụ việc nhân viên siêu thị Go! Đà Lạt (Quảng trường Lâm Viên) nghi ngờ một bé trai 10 tuổi lấy cắp hàng hóa, sau đó tự ý đưa bé vào phòng riêng để tra hỏi khi không có mặt người thân hoặc người giám hộ.

Siêu thị Go! Đà Lạt toạ lạc ở trung tâm Quảng trường Lâm Viên. Ảnh: VT

Trước đó, tài khoản Facebook Võ Nguyễn Xuân Thùy đăng tải thông tin cho biết ngày 11-10, con trai 10 tuổi của chị cùng anh họ đến siêu thị Go! Đà Lạt để mua đồ. Tại đây, một nhân viên an ninh nghi ngờ bé lấy cắp một thanh socola, nên đưa bé vào phòng cách ly khỏi khu vực mua sắm để tra hỏi.

Theo phản ánh, trong suốt quá trình này, nhân viên siêu thị không liên hệ với phụ huynh hay người giám hộ. Bé trai sau đó đề nghị cùng kiểm tra lại hình ảnh camera an ninh, cho thấy em đã đặt thanh socola về lại kệ hàng. Tuy nhiên, nhân viên chỉ nói “con không lấy thì thôi, về đi”, mà không có lời xin lỗi hay giải thích.

Chia sẻ trên mạng xã hội, chị Thùy bức xúc: “Một đứa trẻ bị đối xử như tội phạm chỉ vì nghi ngờ. Một vài người lớn có quyền trong tay nhưng thiếu trách nhiệm và nhân văn”.

Sau khi nắm bắt thông tin, mẹ của bé đã liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của siêu thị Go! Đà Lạt để yêu cầu làm rõ vụ việc. Chiều 12-10, đại diện siêu thị mời gia đình đến làm việc, ghi nhận sai sót của bộ phận an ninh trong quy trình xử lý và gửi lời xin lỗi đến phụ huynh.

Hiện, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh toàn bộ vụ việc, làm rõ quy trình kiểm tra, xử lý của siêu thị, đồng thời bảo đảm quyền và sự an toàn tâm lý cho trẻ em trong các tình huống tương tự.