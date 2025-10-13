Làm rõ vụ bé trai bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị Go! Đà Lạt

Ngày 13-10, lực lượng chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đang làm rõ vụ việc nhân viên siêu thị Go! Đà Lạt (Quảng trường Lâm Viên) nghi ngờ một bé trai 10 tuổi lấy cắp hàng hóa, sau đó tự ý đưa bé vào phòng riêng để tra hỏi khi không có mặt người thân hoặc người giám hộ.
Trước đó, tài khoản Facebook Võ Nguyễn Xuân Thùy đăng tải thông tin cho biết ngày 11-10, con trai 10 tuổi của chị cùng anh họ đến siêu thị Go! Đà Lạt để mua đồ. Tại đây, một nhân viên an ninh nghi ngờ bé lấy cắp một thanh socola, nên đưa bé vào phòng cách ly khỏi khu vực mua sắm để tra hỏi.
Theo phản ánh, trong suốt quá trình này, nhân viên siêu thị không liên hệ với phụ huynh hay người giám hộ. Bé trai sau đó đề nghị cùng kiểm tra lại hình ảnh camera an ninh, cho thấy em đã đặt thanh socola về lại kệ hàng. Tuy nhiên, nhân viên chỉ nói “con không lấy thì thôi, về đi”, mà không có lời xin lỗi hay giải thích.
Chia sẻ trên mạng xã hội, chị Thùy bức xúc: “Một đứa trẻ bị đối xử như tội phạm chỉ vì nghi ngờ. Một vài người lớn có quyền trong tay nhưng thiếu trách nhiệm và nhân văn”.
Sau khi nắm bắt thông tin, mẹ của bé đã liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của siêu thị Go! Đà Lạt để yêu cầu làm rõ vụ việc. Chiều 12-10, đại diện siêu thị mời gia đình đến làm việc, ghi nhận sai sót của bộ phận an ninh trong quy trình xử lý và gửi lời xin lỗi đến phụ huynh.
Hiện, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh toàn bộ vụ việc, làm rõ quy trình kiểm tra, xử lý của siêu thị, đồng thời bảo đảm quyền và sự an toàn tâm lý cho trẻ em trong các tình huống tương tự.
Sáng 13-10, trao đổi với PLO, chị gia đình cháu bé cho biết tối 12-10, phía siêu thị Go! Đà Lạt đã cử sáu người đại diện đến nhà bé để gặp gỡ, trao đổi và xin lỗi trực tiếp gia đình. Đại diện siêu thị mang theo một thùng sữa làm quà tặng và thể hiện thái độ cầu thị, thiện chí khắc phục sai sót.
Tuy nhiên, gia đình không nhận quà, đồng thời khẳng định không trách cá nhân những người đại diện, bởi vấn đề không nằm ở con người mà ở quy trình xử lý vụ việc.
Tại buổi làm việc, gia đình đã bổ sung ý kiến vào biên bản, đề nghị siêu thị cần có thông tin minh bạch, công khai về vụ việc, xem đây là cách thể hiện sự cầu thị, nhận trách nhiệm và cam kết thay đổi quy trình nhằm bảo vệ quyền trẻ em trong tương lai.