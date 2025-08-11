Lần đầu tiên cả nước sẽ cùng đi bộ, góp 1 tỷ bước chân trong 1 giờ 11/08/2025 18:22

Ngày 11-8 tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Bộ Công an tổ chức họp báo công bố hoạt động đi bộ toàn quốc Cùng Việt Nam tiến bước.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo hoạt động Cùng Việt Nam tiến bước bày tỏ:

Hoạt động đi bộ toàn quốc Cùng Việt Nam tiến bước là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, góp phần chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Trưởng ban chỉ đạo hoạt động thông tin về sự kiện. .

Ông Lê Quốc Minh thông tin, sự kiện đi bộ lần này được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố, lan tỏa tới 3.321 xã, phường, đặc khu hành chính trên cả nước. Ban đầu, mục tiêu dự kiến thu hút khoảng 150.000-200.000 người tham gia, ghi nhận 1 tỷ bước chân chỉ trong một giờ đồng hồ.

“Ngoài mục tiêu nâng cao sức khỏe cộng đồng, chương trình còn góp phần giảm khí thải CO2, hướng tới lối sống xanh”- ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh và bày tỏ kỳ vọng với sự vào cuộc mạnh mẽ của Bộ Công an, quy mô triển khai sẽ vượt xa dự kiến ban đầu.

Tính đến thời điểm này, trên cổng đăng ký trực tuyến, chỉ trong một tuần, số bước chân đã đạt hơn 150 triệu, bằng 1/7 mục tiêu đề ra. Nhiều đơn vị và hàng chục nghìn đoàn viên, thanh niên trên cả nước cũng hưởng ứng nhiệt tình.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) cho rằng, sự kiện Cùng Việt Nam tiến bước không chỉ là một hoạt động thể chất cộng đồng đơn thuần, mà còn là một hành động tập thể giàu ý nghĩa chính trị-xã hội, biểu thị sự quyết tâm của toàn dân tộc trong việc cùng nhau vượt qua khó khăn, giữ gìn sức khỏe, tăng cường đoàn kết hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hội nhập mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu về quy mô, hoạt động.

Ngay khi có kế hoạch, Bộ trưởng Công an đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và công an ở các địa phương trên toàn quốc đồng loạt phát động triển khai công tác chuẩn bị, phối hợp tổ chức và tham gia hoạt động.

Trong đó, lực lượng công an tỉnh, thành phố là đơn vị chủ trì phối hợp với các cơ quan thường trú Báo Nhân Dân tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đồng loạt tổ chức phát động tại 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu trên toàn quốc. Đặc biệt, ngành Công an không chỉ triển khai tuyên truyền vận động mà cũng sẽ tham gia cùng đi bộ.