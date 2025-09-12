Lan tỏa 'Làng Việt' trên đất Hàn đến người Việt 12/09/2025 15:43

(PLO)- Dự án Làng Việt tại huyện Bonghwa (tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc) có diện tích hơn 118.000 m 2 với nhiều hạng mục tiêu biểu như Chùa Một Cột, tượng vua Lý Thái Tổ...

Ngày 12-9, Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) phối hợp cùng chính quyền huyện Bonghwa (Hàn Quốc) tổ chức chương trình giới thiệu Dự án Làng Việt (K-Vietnam Valley).

Tại đây, những hình ảnh – tư liệu về dự án đã được triển lãm để giới thiệu đến đông đảo khách mời, thầy cô giáo và sinh viên trường. Đại diện lãnh đạo, các chuyên gia Việt Nam và Hàn Quốc cũng có những giới thiệu, chia sẻ về công trình mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa này.

Các quan khách tham quan và nghe giới thiệu về Dự án Làng Việt tại khu trưng bày. Ảnh: LÝ NGUYÊN

Theo đó, Dự án Làng Việt được xây dựng tại huyện Bonghwa (Hàn Quốc) – nơi còn lưu giữ di tích và hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn. Công trình có diện tích hơn 118.000 m2 với nhiều hạng mục tiêu biểu như Chùa Một Cột, tượng Vua Lý Thái Tổ, bảo tàng và trung tâm văn hóa Việt Nam.

Không chỉ tôn vinh lịch sử dòng họ Lý, dự án còn mở ra không gian giáo dục, du lịch và giao lưu văn hóa đặc sắc, trở thành cầu nối giữa quá khứ và tương lai, góp phần củng cố nền tảng hợp tác bền vững Việt Nam – Hàn Quốc.

Đoàn công tác Việt Nam và Hàn Quốc chụp hình lưu niệm tại tượng vua Lý Thái Tổ ở Dự án Làng Việt. Ảnh: LN

Theo ông Shin Hyung Il, Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế huyện Bonghwa, Bonghwa có diện tích gấp đôi Seoul, rừng chiếm 83% diện tích, đây cũng là địa phương duy nhất ở Hàn Quốc còn lưu giữ di tích gắn với Vua Lý của Việt Nam và con cháu của ngài.

Trên cơ sở lịch sử này, từ năm 2018, địa phương đã triển khai dự án và đang nhận được sự quan tâm đặc biệt trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng phát triển.

Ông Shin Hyung Il, Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế huyện Bonghwa chia sẻ về Dự án Làng Việt

Ông nhấn mạnh, Bonghwa đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa – giáo dục nhằm tăng cường hợp tác, trong đó có lễ khánh thành tượng Vua Lý Thái Tổ vào tháng 8 vừa qua, cũng như các diễn đàn tại nhiều trường đại học của Việt Nam. Ông cũng mong muốn sự hợp tác sẽ ngày càng bền chặt, đóng góp vào sự phát triển chung của hai quốc gia.

“Khi có dịp đến Hàn Quốc, xin mời các bạn ghé thăm Bonghwa tìm hiểu trực tiếp Dự án Làng Việt để cùng quảng bá và lan tỏa các giá trị văn hóa, nhân văn mạnh mẽ hơn”, ông nhắn nhủ.

Là công dân danh dự của tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc), GS.TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, nhấn mạnh Dự án Làng Việt không chỉ là một công trình văn hóa – lịch sử mà còn là biểu tượng của mối giao lưu gần 800 năm giữa hai dân tộc Việt Nam – Hàn Quốc.

Chương trình giới thiệu lần này là dịp lan tỏa ý nghĩa đặc biệt của công trình, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về trách nhiệm giữ gìn, phát huy di sản. Đây cũng là cơ hội để cộng đồng và doanh nghiệp du lịch kết nối, quảng bá, khai thác tiềm năng hợp tác.

Ông Kwon Tae Han, Quyền Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM. Ảnh: LÝ NGUYÊN

Có mặt tại buổi lễ, ông Kwon Tae Han, Quyền Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM, khẳng định quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đã phát triển vượt bậc từ khi thiết lập ngoại giao năm 1992, đặc biệt sau khi được nâng cấp thành Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2022. Ông tin tưởng sự kiện giới thiệu Dự án Làng Việt sẽ góp phần lan tỏa, thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.