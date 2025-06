Lặng người với nghị lực phi thường của 'cô gái người máy' Trung Quốc 22/06/2025 14:30

Một cô gái Trung Quốc tên Lưu Khải Hân, 32 tuổi, phải sống nhờ ống truyền thức ăn do mắc hội chứng Ehlers-Danlos – một rối loạn mô liên kết di truyền hiếm gặp có thể dẫn đến suy đa tạng.

Mặc dù mắc bệnh hiếm gặp nhưng cô Lưu vẫn giữ được tinh thần lạc quan, truyền cảm hứng và gây ấn tượng với nhiều người, theo tờ South China Morning Post.

Từ năm 10 tuổi, cô Lưu đã ngừng phát triển thể chất. Đến năm ngoái cô chỉ nặng khoảng 31 kg.

Trong 9 năm qua, cô Lưu sống nhờ ống truyền thức ăn để duy trì sự sống. Cô còn phải sử dụng máy tạo nhịp tim và ống truyền hóa chất 24/7. Vì vậy, cô Lưu tự gọi mình là “người máy” – một biệt danh vừa buồn nhưng cũng vừa đáng khâm phục.

Cha mẹ 'cô gái người máy' từng đưa con đến rất nhiều bác sĩ, nhưng vì bệnh quá hiếm, không ai chẩn đoán chính xác cô mắc bệnh gì. Vượt qua những trở ngại của bệnh tật, cô Lưu đã cố gắng theo học quản lý nghệ thuật tại Học viện Mỹ thuật Trung ương Bắc Kinh – một trong những trường danh tiếng nhất Trung Quốc.

'Cô gái người máy' Lưu Khải Hân. Ảnh: DOUYIN

Năm 2015, cô Lưu du học tại ĐH New York (Mỹ). Tại đây, 'cô gái người máy' thực hiện xét nghiệm và lần đầu tiên biết mình mắc hội chứng Ehlers-Danlos. Theo cô, cả Trung Quốc chỉ có khoảng 30 ca bệnh giống mình và hiện chưa có phương pháp điều trị.

Có thời điểm cô Lưu phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực (ICU) liên tục. Cô Lưu thậm chí đã hoàn thành luận văn thạc sĩ ngay trong ICU.

Dù bệnh tật bủa vây, 'cô gái người máy' vẫn giữ được tinh thần lạc quan, đúng như cái tên “Khải Hân” của cô trong tiếng Trung, nghĩa là “vui vẻ”.

Sau khi tốt nghiệp, cô Lưu làm trợ lý giám đốc điều hành tại một công ty về trí tuệ nhân tạo (AI) ở Bắc Kinh.

Cô Lưu hiện sống một mình ở Bắc Kinh. Gần đây, cô nghỉ việc vì lý do sức khỏe, nhưng vẫn duy trì công việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội - nơi cô có hơn 50.000 người theo dõi.

Ngoài ra, cô Lưu còn là họa sĩ và thường vẽ ngựa vằn – biểu tượng của người mắc bệnh hiếm. Năm 2023, cô tổ chức triển lãm tranh đầu tiên tại Bắc Kinh và gần đây vừa phát hành cuốn sách đầu tay.

Chi phí điều trị và dinh dưỡng của cô hiện khoảng 20.000 nhân dân tệ/tháng (tương đương 3.000 USD).

“Mọi người nói tôi là người phi thường, nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi chỉ là người may mắn vì được giúp đỡ quá nhiều từ thế giới” - cô Lưu vẫn khẳng định.

“Bạn cần rất nhiều lý do để từ bỏ, nhưng chỉ cần một lý do để tiếp tục. Với tôi, lý do ấy là: thế giới này thật thú vị” - cô Lưu chia sẻ, cho biết cô chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ.

“Nếu số phận không giúp bạn, nghĩa là nó tin bạn đủ mạnh mẽ. Tôi luôn được truyền cảm hứng từ cô Khải Hân – không chỉ vì trải nghiệm mà còn vì sự từng trải và trí tuệ của cô ấy” - nhiều người bày tỏ sự khâm phục cô Lưu trên mạng xã hội.