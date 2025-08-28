Lãnh 6 tháng tù vì cất viên đạn được tặng làm kỷ niệm 28/08/2025 18:15

(PLO)- Dù bị cáo khai nhận cất giữ viên đạn chỉ với mục đích làm kỷ niệm nhưng HĐXX nhận định hành vi này đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Ngày 28-8, HĐXX TAND TP Huế đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hà (41 tuổi, ngụ Nghệ An) 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Cất viên đạn ‘kỷ niệm’ trong túi, người đàn ông nhận 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, ông Hà là người làm ăn, sinh sống tại Lào. Khoảng năm 2023, ông được một người đàn ông quốc tịch Lào (tên thường gọi là Phỏn, không rõ lai lịch) cho một viên đạn để làm kỷ niệm.

Viên đạn này có hình trụ tròn, dài khoảng 3 cm. Ông Hà đã cất viên đạn vào trong chiếc túi da dùng để đựng giấy tờ cá nhân.

Ngày 30-3-2025, ông Hà nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị).

Đến khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, khi ông Hà mang hành lý đến làm thủ tục tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (TP Huế) thì bị lực lượng an ninh soi chiếu phát hiện viên đạn nói trên.

Sự việc ngay sau đó được báo cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế để xử lý theo thẩm quyền.

Tại phiên tòa, HĐXX xác định hành vi của bị cáo Hà đã cấu thành tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Tòa nhận định dù bị cáo khai nhận cất giữ viên đạn chỉ với mục đích làm kỷ niệm, không dùng vào việc phạm tội, song đây vẫn là hành vi nguy hiểm, xâm phạm đến chế độ quản lý vũ khí quân dụng của Nhà nước.