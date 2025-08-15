Lãnh án 7 năm tù vì... 1.800 thùng bia 15/08/2025 14:57

(PLO)- Hiếu là nhân viên hành chính của công ty XMTĐ, sau khi công ty này đã ký mua 6.370 thùng bia thì Hiếu nói dối khiến nhà cung cấp bia đưa thêm 1.800 thùng bia.

Ngày 15-8, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Trung Hiếu 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 1.800 thùng bia.

Bị cáo Hiếu tại tòa ngày 15-8. Ảnh: NHẪN NAM

Tòa ghi nhận gia đình bị cáo đã khắc phục cho bị hại số tiền 300 triệu; ghi nhận số tiền còn lại 299,4 triệu phía bị hại không yêu cầu bị cáo khắc phục.

Trước đó tại tòa, bị hại nói cho bị cáo số tiền 299,4 triệu, để tạo điều kiện cho bị cáo cải tạo tốt, sớm được trở về gia đình.

Theo cáo trạng, Hiếu là nhân viên hành chính nhân sự thuộc Công ty XMTĐ từ tháng 4-2022, đến ngày 26-2-2024 thì tự ý bỏ việc, bị công ty ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động.

Vào tháng 12-2023, Hiếu được phân công liên hệ tìm các đại lý, cửa hàng bán bia để nhận báo giá, tham mưu cho công ty ký hợp đồng mua bia để làm quà tặng cho khách hàng nhân dịp tết Nguyên đán.

Sau đó, Hiếu liên hệ với công ty NL chuyên kinh doanh bán các loại bia trên địa bàn TP Cần Thơ, được báo giá tốt nhất nên đã tham mưu cho công ty ký hai hợp đồng mua 7.020 thùng bia với công ty NL.

Quá trình giao hàng, phía công ty NL đã giao cho công ty XMTĐ 6.370 thùng bia và nhận số tiền hơn 2,16 tỉ.

Trong thời gian này, bản thân Hiếu đang thiếu tiền của nhiều người nên nảy sinh ý định chiếm đoạt bia của công ty NL để bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Lợi dụng sự tin tưởng của công ty NL, Hiếu đưa ra thông tin gian dối được sự phân công của công ty XMTĐ đến mua thêm bia ngoài giá trị hai hợp đồng đã ký, sau khi nhận bia sẽ bổ sung hợp đồng mua thêm sau, được đại diện công ty NL đồng ý.

Từ ngày 29-12-2023 đến ngày 31-1-2024, có sáu lần Hiếu trực tiếp đến gặp người đại diện công ty NL để lấy tổng cộng 1.800 thùng bia với giá trị bán sỉ là 599,4 triệu đồng.

Qua tết Nguyên đán năm 2024, không thấy Hiếu bổ sung hợp đồng nên phía NL liên hệ với Công ty XMTĐ hỏi về việc thanh toán đối với 1.800 thùng bia phát sinh thì được biết Hiếu đã nghỉ việc và công ty không phân công Hiếu liên hệ mua thêm bia.

Sau đó, đại diện công ty NL đã tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hiếu tại Cơ quan điều tra.