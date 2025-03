LĐBĐ Thái Lan thua kiện gần 250 tỉ đồng, Madam Pang tính sao? 09/03/2025 11:48

Nữ doanh nhân tỉ phú Nualpham Lamsam, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) phải giải quyết rốt ráo hậu họa của hai vị tiền nhiệm để lại sau khoản bồi thường cực kỳ lớn mà Tòa án Tối cao Thái Lan vừa đưa ra. Phiên tòa có cả sự tham dự của Tòa phụ trách những phán quyết thương mại.

Hai vị cựu Chủ tịch FAT gồm ông Worawi Makudi và ông Somyot đã gây ra vấn đề dẫn đến Chủ tịch FAT đương nhiệm, Madam Pang bây giờ phải đứng ra giải quyết hậu họa.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan lúc bấy giờ ông Worawi Makudi ký hợp đồng có thời hạn quá dài. Ảnh: B.P

Theo đó, tập đoàn truyền thông Siam Sport đã thắng kiện, đây không phải là phiên phúc thẩm mà là phiên sơ thẩm của Tòa án Tối cao Thái Lan, trước đó các phiên sơ thẩm và phúc thẩm của Tòa án Bangkok không phải quyết tận gốc vấn đề khiến nhiều bên đâm đơn kiện tiếp.

Trước năm 2001, Thai-League khó bán bản quyền và tập đoàn Siam Sport nhảy vào mua bản quyền các giải đấu, đặc biệt là Thai-League. Siam Sport cần một thời gian dài dài để “quy hoạch” lại cách làm để biến thành giải thu hút và hiệu quả về mặt thương mại. Và thế là Chủ tịch FAT khi đó, ông Worawi Makudi cùng Siam Sport ký hợp đồng có thời hạn đến 2025.

...Rồi ông Somyot,vị Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan kế nhiệm ông Worawi lại tìm cách phá hợp đồng dẫn đến đổ bể liên tục. Ảnh: B.P

Thời điểm 2011, bóng đá Thái Lan rất tệ, các ngôi vô địch SEA Games, AFF Cup đều không có, thế là fam Thái chán chường. Các dạng thuê bao xem trả tiền của Siam Sport đều rất ế ẩm, tính thương mại trên các nền tảng phát sóng của Siam Sport về bóng đá Thái Lan là không hiệu quả.

Tuy nhiên sau đó, bóng đá Thái Lan tìm được được chính mình, thời đó HLV Kiatisak nắm cả đội U-23 và tuyển quốc gia mang lại các ngôi vô địch SEA Games 2013, AFF Cup 2014, 2016. Thế là bóng đá Thái Lan được người hâm mộ đón chào trở lại và tập đoàn Siam Sport làm ăn tốt ra.

Đó cũng là thời điểm Chủ tịch Worawi Makudi dính các nghi án “bôi trơn” của các Ủy viên Ban chấp hành FIFA qua việc bầu cho Nga và Qatar làm chủ nhà World Cup 2018 và 2022...

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan đương nhiệm madam Pang phải đứng ra giải quyết hậu họa khủng. Ảnh: B.P

Ông Worawi Makudi bị đình chỉ hoạt động bóng đá. Tướng Cảnh sát Somyot lên thay năm 2016 và xem xét các hợp thương mại bóng đá Thái Lan với Siam Sport và thấy rằng FAT quá thiệt thòi về ăn chia và thời hạn hợp đồng quá dài rồi FAT đơn phương phá vỡ.

Thực ra từ năm 2016 đến nay, âm ỉ chuyện Siam Sport kiện liên tục và ra các Tòa sơ thẩm và phúc thẩm Bangkok cũng không giải quyết được vấn đề cốt lõi. Và cho đến Tòa Tối cao Thái Lan đứng ra giải quyết và có kết quả cuối cùng.

Vấn đề nằm ở chỗ công ty Cineplex Ltd mua bản quyền các gói của Siam Sport để phát sóng các trận đấu, các giải đấu do FAT tổ chức. Tuy nhiên Cineplex mất quyền này do FAT và Siam Sport hủy hợp đồng năm 2016. Cineplex đâm đơn kiện Siam Sport. Rồi Siam Sport kiện FAT ra tòa vì đơn phương hủy hợp đồng...

Vụ kiện này Tòa Bangkok ra phán quyết FAT trả 50 triệu baht cho Siam Sport. Số tiền quá ít ỏi, thế rồi cả Cineplex lẫn Siam Sport kiện tiếp. Phiên phúc thẩm ra phán quyết FAT phải trả 450 triệu baht. Các bên đều kháng cáo. Tòa Tối cao Thái Lan lệnh hủy các phiên sơ thẩm lẫn phúc thẩm Tòa Bangkok. Phiên tòa của Tòa Tối cao Thái Lan ra phán quyết cuối cùng là FAT phải chi trả bồi thường cho Siam Sport 360 triệu baht, tương đương gần 250 tỉ đồng. Đây là phán quyết cuối cùng về vụ án bản quyền dây dưa hơn một thập niên.

Xét về mỗi thời điểm khác nhau, mỗi Chủ tịch FAT đều có cách giải quyết vì cái lợi chung. Song Siam Sport đến với FAT khi bóng đá Thái Lan đang bị fan quay lưng, rất khó làm thương mại. Họ cần lộ trình dài để thực thi kế hoạch. Và đó là nguyên nhân ông Worawi Makudi ký hợp đồng dài hạn với Siam Sport để tìm nguồn vốn trong lúc khó khăn.

Rồi sau đó sang năm 2016, khi HLV Kiatisak vực dậy bóng đá Thái Lan, cùng việc ông Worawi bị FIFA đình chỉ hoạt động bóng đá, Tướng Somyot lên ngồi ghế chủ tịch FAT “xót của cải” bị bán giá quá rẻ và thua thiệt đủ đường. Vì thời điểm này bóng đá Thái Lan đã “nóng trở lại”. Thế là Chủ tịch Somyot phá bỏ hợp đồng...Từ đó đến nay liên tục âm ỉ kiện tụng và đến nay thì Tòa Tối cao đã ra phán quyết cuối cùng.

Khi nguyên đơn là Siam Sport là người thắng kiện, tập đoàn này đã đăng đàn cám ơn người dân, Tòa vì đã đưa ra phán quyết đúng và họ bảo “công lý đã được thực thi”.

Nay Chủ tịch FAT Nualpham Samlam, Madam Pang phải giải quyết hậu họa do các tiền nhiệm gây ra. Đón nhận thông tin này, Madam Pang nêu suy nghĩ trên trang cá nhân của mình: “Trong cuộc sống dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có phương án giải quyết, cũng có lối ra hợp tình, hợp lý, ba tôi đã nói như thế. Chúng ta cùng tìm ra phương án giải quyết tốt nhất”.