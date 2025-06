Lễ ra mắt tỉnh Phú Thọ mới được livestream trên nền tảng số 27/06/2025 17:26

Ngày 27-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc chủ trì hội nghị nghe báo cáo công tác chuẩn bị lễ công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh Phú Thọ mới và vận hành tổng thể các hệ thống thông tin dùng chung.

Theo kế hoạch, buổi lễ sẽ diễn ra lúc 7 giờ 30 ngày 30-6, được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Thọ, đồng thời livestream trên các nền tảng số.

Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc tại buổi làm việc ngày 27-6. Ảnh: phutho.gov.vn

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Huy Ngọc yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, khánh tiết, công tác đón tiếp và an ninh trật tự. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai kết nối điểm cầu tại 148 xã, phường mới. Công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo an toàn trước, trong và sau buổi lễ.

Về tiến độ vận hành hệ thống thông tin dùng chung phục vụ chỉ đạo điều hành chính quyền hai cấp của tỉnh Phú Thọ mới, Sở KH&CN Phú Thọ đã phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình để chuẩn bị kỹ thuật, hạ tầng, đào tạo sử dụng và cập nhật dữ liệu hệ thống.

Tính đến nay, 27-6, các hệ thống thông tin đã được rà soát, nâng cấp, chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật, đường truyền Internet, cấu hình hệ thống đảm bảo điều kiện chạy thử nghiệm hệ thống.

Sở KH&CN ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình cũng tổ chức đào tạo trực tuyến về hướng dẫn khai thác và sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính mới cho 148 xã, phường mới; các sở, ban, ngành của tỉnh.

Hiện nay, đã hoàn thành xây dựng Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, 14 Trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành và 148 Trang thông tin điện tử xã, phường mới; Cổng/trang thông tin điện tử đang được cập nhật dữ liệu tin bài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp hoàn tất cập nhật thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công, công bố quy trình nội bộ và cập nhật mã định danh khu dân cư. Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã thành lập tổ phản ứng nhanh hỗ trợ người dân trong quá trình chuyển đổi.

Việc triển khai đồng bộ và hiệu quả lễ công bố sáp nhập đơn vị hành chính cùng hệ thống công nghệ điều hành mới được xác định là nhiệm vụ quan trọng, cần sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm cao từ các sở, ngành, đơn vị liên quan.