Li Hao: “U-23 Việt Nam không có điểm yếu,nhưng nếu có rời giải chúng tôi phải ngẩng cao đầu” 19/01/2026 11:50

(PLO)- "U-23 Việt Nam không có điểm yếu, nếu phải rời giải sau bán kết thì chúng tôi phải ngẩng cao đầu".

Người hùng của U-23 Trung Quốc, thủ môn Li Hao (Lý Hào) đã tuyên bố như vậy trước cuộc chạm trán với U-23 Việt Nam lúc 22 giờ 30 ngày 20-1 ở bán kết giải U-23 châu Á.

Thủ môn Li Hao đã có hàng loạt pha cứu thua để đưa U-23 Trung Quốc vào bán kết, trong đó những pha cản phá trong 120 phút và loạt luân lưu ở trận thắng Uzbekistan.

Li Hao nói: “Tôi không hề phát hiện U-23 Việt Nam có điểm yếu nào cả. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì mình có để đánh bại U-23 Việt Nam. Nếu có ra về, chúng tôi cũng ngẩng cao đầu, không tiếc nuối”.

Người hùng Li Hao của U-23 Trung Quốc đang... trên mây, anh khen U- 23 Việt Nam không có điểm yếu. Ảnh: AFC

Rõ ràng là quyết tâm cực cao của người hùng U-23 Trung Quốc.

Thủ môn 22 tuổi này từng được đưa sang học viện Atletico Madrid đào tạo năm 10 tuổi nêu suy nghĩ: “Cho đến bán kết tôi đã mỉm người với mình vì giấc mơ của tôi đã thành hiện thực, đó là giấc mơ được khoác áo quốc gia. Tôi đã làm rất tốt. Tôi luôn có một kế hoạch ra sân cho mình là chuẩn bị cho từng trận đấu, điều này có nghĩa tôi quan sát từng đối thủ để chuẩn bị cho mình, trong đó có cả việc chuẩn cho loạt sút luân lưu, tôi nghiên cứu rất kỹ”.

Nói về đối thủ ở bán kết, Li Hao cũng cho rằng anh đã nghiên cứu về U-23 Việt Nam rất rõ và nắm rất chắc về đặc điểm của U-23 Việt Nam. Li Hao chỉ kết luận đó là một bóng không có điểm yếu, còn chi tiết cụ thể và anh chuẩn bị ra sao trước các chân sút U-23 Việt Nam thì Li Hao không nói ra.

Năm 2025, sau thời gian được Atletico Madrid cho CLB Cornella UE (giải hạng 3 của Tây Ban Nha) mượn, Li Hao quyết định quy cố hương về khoác áo Thanh Đảo vì ở Cornella anh ít được ra sân.

Li Hao cũng cho biết về Thanh Đảo, anh được HLV thủ môn Yang Zhi (Dương Trí) nâng tầm chuyên môn rất nhiều và anh cảm thấy mình tiến bộ từng ngày.

Năm 2023, Li Hao cũng từng khoác áo U-20 Trung Quốc đá giải châu lục.

Người hùng của U-23 Trung Quốc còn tiết lộ trong trận thắng Uzbekistan sau loạt luân lưu, trang xã hội của Li nhận được 400 lời chúc mừng và “thả tim”. Li Hao tin rằng, sau trận bán kết với U-23 Việt Nam sẽ có... triệu lời chúc mừng (?).