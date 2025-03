Liverpool được yêu cầu đổi Salah và Nunez lấy 2 ngôi sao Premier League 25/03/2025 12:50

Mohamed Salah và Darwin Nunez đều có tương lai không chắc chắn tại Liverpool và một trong những cựu tiền đạo của họ đã chọn ra một cặp cầu thủ tiềm năng thay thế cho bộ đôi này. Cựu tiền đạo của Liverpool Michael Owen đã thúc giục CLB cũ của mình tìm kiếm sự thay thế cho Mohamed Salah và Darwin Nunez tại Premier League.

Hợp đồng của Salah với Liverpool sẽ hết hạn vào mùa hè, trong khi tiền đạo Nunez đang sa sút phong độ đã được đồn đoán sẽ chuyển đến giải Saudi Pro League của Saudi Arabia. Hai cầu thủ được Owen chọn thay thế là ngôi sao Alexander Isak của Newcastle và tiền đạo Antoine Semenyo của Bournemouth. Isak đã từng được liên kết với Liverpool trước đây, trong khi Semenyo gây chú ý với phong độ cao tại Cherries trong mùa giải này.

Cầu thủ quốc tế người Ghana Semenyo, 25 tuổi, sinh ra tại London, đã có chín bàn thắng và năm pha kiến ​​tạo trong mọi giải đấu mùa này. Đây là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của tiền đạo này, người đã gia nhập Bournemouth từ Bristol City vào tháng 1 năm 2023.

Liverpool được yêu cầu đổi Salah và Nunez lấy 2 ngôi sao Premier League, trong đó có Isak. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, Alexander Isak, một cầu thủ 25 tuổi khác cũng đang tiến gần đến mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp. Tiền đạo người Thụy Điển này đã có 23 bàn thắng cho Newcastle United ở mọi đấu trường, chỉ kém hai bàn so với mùa giải trước.

Tiền đạo của Newcastle cũng ghi bốn bàn trong nhiều trận đấu cho tuyển Thụy Điển tại UEFA Nations League. Tuy nhiên, anh đã không ghi được bàn nào khi Thụy Điển phải chịu thất bại trong trận giao hữu trước Luxembourg.

"Gần đây có một vài tin đồn về những cầu thủ khác nhau", thần đồng một thời của bóng đá Anh và cũng là cựu cầu thủ của MU Michael Owen chia sẻ, "Alexander Isak tại Newcastle đã ghi bàn vào lưới Liverpool (chung kết Carabao Cup), đó sẽ là một động thái đáng kinh ngạc nếu Liverpool có thể có được anh ấy.

Nhưng tôi chắc chắn rằng hầu như mọi đội bóng đều muốn có Isak và tôi chắc chắn Newcastle đang rất muốn giữ anh ấy, vì vậy đó sẽ là một động thái thú vị. Tôi thích Antoine Semenyo ở Bournemouth, người chơi cùng vị trí với Salah. Tôi thích anh ấy, một phiên bản trẻ hơn, nhưng chắc chắn có năng lượng, khả năng ghi bàn và là một cầu thủ giỏi. Tuy nhiên, bạn không thể thay thế Mo Salah.

Ý tôi là nếu bạn nói Mo Salah và Darwin Nunez ra đi và Alexander Isak và Antoine Semenyo đến thì tôi không nghĩ đó là vụ hoán đổi tệ nhất thế giới, nhưng thực tế là Liverpool muốn giữ chân những cầu thủ giỏi nhất của họ và Mo Salah là cầu thủ giỏi nhất của Liverpool nên hy vọng anh ấy sẽ không ra đi”.

Antoine Semenyo đang chơi rất hay trong màu áo Bournemouth. ẢNH: GETTY

Trong khi Owen chỉ ra Liverpool hướng đến Isak và Semenyo, đồng đội cũ của anh ở đội tuyển Anh là Alan Shearer lại có ý tưởng khác. Chuyên gia bình luận Match of the Day Alan Shearer đã thúc giục The Kop ký hợp đồng với Liam Delap, người đang có nguy cơ xuống hạng với Ipswich Town.

"Liverpool sẽ cần một tiền đạo trung tâm", Alan Shearer nói trên podcast The Rest Is Football, "Họ có thể thử, đưa Nunez đi và đưa một người khác vào vị trí đó. Sẽ có những CLB bóng đá lớn theo đuổi Delap, tôi chắc chắn điều đó".