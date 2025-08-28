Lộ diện 7 thí sinh có điểm trúng tuyển 30/30 vào ĐH Y dược TP.HCM 28/08/2025 10:30

(PLO)- Trong những thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất vào ĐH Y dược TP.HCM, có một thí sinh đạt ba điểm 10 ở tổ hợp B00 ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Mới đây, ĐH Y dược TP.HCM đã công bố danh sách thí sinh trúng tuyển ĐH chính quy vào các ngành học của trường năm 2025.

Theo danh sách này, năm nay, toàn trường có hơn 2.700 thí sinh trúng tuyển vào 18 ngành học, trong đó nhiều nhất là nhóm ngành Y khoa với 420 thí sinh. Y khoa cũng là là ngành có điểm chuẩn cao nhất trường với mức 27,34 điểm theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Chính vì có điểm chuẩn cao nhất nên ngành Y khoa sở hữu nhiều thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất năm nay. Đặc biệt nhất, có đến 7 em có điểm trúng tuyển tuyệt đối 30/30 ở tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh). Đáng chú ý, duy nhất trong số này chỉ có một em đạt 3 điểm 10 ở cả 3 môn thi là em Nguyễn Đức Tài.

Những thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất vào ĐH Y dược TP.HCM

Được biết, Nguyễn Đức Tài là cựu học sinh Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến, TP.HCM, em là thí sinh duy nhất đạt 3 điểm 10 môn Toán - Hóa - Sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Đức Tài cũng là một trong ít thí sinh trúng tuyển vào ngành Y khoa mà không có điểm cộng, còn phần lớn thí sinh được cộng từ 0,6 đến gần 2 điểm. Còn 6 thí sinh trúng tuyển điểm tuyệt đối còn lại đều nhờ điểm cộng.

Ngoài ra, một điểm đáng chú ý khác là ở ngành Y khoa của ĐH Y dược TP.HCM, có đến 64 thí sinh trúng tuyển với điểm từ 29 trở lên ở tổ hợp B00, một số em trong số đó có hai điểm 10 ở ba môn thi tốt nghiệp, như em Lê Minh Hiếu (Hóa, Sinh), Lê Thiện Minh (Hóa, Sinh), Đinh Trí Dũng (Toán, Hóa), Lê Trọng Nghĩa (Toán, Hóa), Nguyễn Tấn Nguyên Chương (Toán, Hóa)…

Ở ngành Răng - hàm - mặt có ba thí sinh đạt điểm trúng tuyển từ 29 trở lên, ngành Dược học có hai em…