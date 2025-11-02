Lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai tại TP.HCM 02/11/2025 16:51

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, khẳng định TP là đơn vị đầu tiên tổ chức nhiều hoạt động chuẩn bị, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai.

Trao đổi với PLO, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, Sở GD&ĐT đã có sự chuẩn bị bài bản và khoa học để thực hiện Kết luận 91 của Bộ Chính trị về việc từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Hai giai đoạn triển khai để tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai

Việc triển khai đề án sẽ thực hiện theo từng giai đoạn.

Giai đoạn 1 (2025-2026), Sở GD&ĐT TP chuẩn bị và thí điểm. Giai đoạn 2 (2027-2030), triển khai đề án trên diện rộng và đánh giá hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, việc triển khai được chú trọng thực hiện theo từng bước. Cụ thể, đầu tiên nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, mở rộng môi trường sử dụng tiếng Anh ngoài nhà trường.

Bên cạnh đó, các trường học ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số phát triển nền tảng học tập trực tuyến, kho học liệu số song ngữ, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hỗ trợ học tiếng Anh.

Đặc biệt tổ chức thí điểm đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai tại các trường thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, trường tiên tiến, hội nhập quốc tế và khu vực. Từ đó, Sở GD&ĐT sẽ có đánh giá, rút kinh nghiệm, điều chỉnh lộ trình và nhân rộng mô hình.

Giám đốc Sở GD&ĐT cũng cho biết dựa trên kết quả sơ kết giai đoạn 2025 - 2030, ngành giáo dục TP sẽ xây dựng Đề án giai đoạn tiếp theo với các mục tiêu cao hơn, nhằm đưa tiếng Anh thực sự trở thành ngôn ngữ thứ hai, phổ biến trong học tập, nghiên cứu và đời sống.

Một giờ học tiếng Anh của các bé Trường Mầm non Tân Phong, TP.HCM. Ảnh: BH

100% trường phổ thông dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 2371 phê duyệt Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045”.

Trong đó có nội dung, đối với bậc tiểu học, Bộ GD&ĐT đề nghị triển khai dạy học môn tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1 của chương trình giáo dục phổ thông (hiện tại đang bắt buộc từ lớp 3).

Trong đó, giai đoạn 2025-2030, 100% số cơ sở giáo dục mầm non tại các thành phố, đô thị vùng thuận lợi bảo đảm điều kiện triển khai thực hiện cho trẻ được làm quen với tiếng Anh, ít nhất 10% cơ sở đạt mức độ 1.

Đến năm 2045, 100% số cơ sở mầm non trên cả nước bảo đảm điều kiện triển khai thực hiện cho trẻ được làm quen với tiếng Anh.

Còn đối với giáo dục phổ thông, giai đoạn 2025-2030, 100% cơ sở trên cả nước dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1, ít nhất 20% đạt mức độ 1, 5% đạt mức độ 2 và 2% đạt mức độ 3.

Đến năm 2045, ít nhất 50% số cơ sở giáo dục phổ thông đạt mức độ 1, 20% đạt mức độ 2 và 15% đạt mức độ 3.

Đối với giáo dục đại học, trong giai đoạn 2025-2030, ít nhất 20% số cơ sở đạt mức độ 1, 5% đạt mức độ 2 và 3% đạt mức độ 3. Đến năm 2045, ít nhất 50% số cơ sở đạt mức độ 2 và 25% đạt mức độ 3.