100% trường phổ thông dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1 29/10/2025 17:30

(PLO)- Theo đề án, đối với giáo dục phổ thông, giai đoạn 2025-2030, 100% cơ sở trên cả nước dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1, ít nhất 20% đạt mức độ 1.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 2371 phê duyệt Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045”. Trong đó có nội dung, đối với bậc tiểu học, Bộ GD&ĐT đề nghị triển khai dạy học môn tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1 của chương trình giáo dục phổ thông (hiện tại đang bắt buộc từ lớp 3).

Đề án được áp dụng trong tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên cả nước.

Thời gian thực hiện của đề án là 20 năm, từ 2025 đến 2045, được triển khai với 3 giai đoạn chính.

Giai đoạn 1 (2025-2030) là xây dựng nền tảng và chuẩn hóa: Bảo đảm nền tảng vững chắc để tiếng Anh được sử dụng thường xuyên và có hệ thống trong môi trường giáo dục.

Giai đoạn 2 (2030-2035) là mở rộng và tăng cường: Đẩy mạnh việc sử dụng tiếng Anh một cách thường xuyên hơn.

Giai đoạn 3 (2035-2045) là hoàn thiện và nâng cao: Tiếng Anh được sử dụng một cách tự nhiên, phát triển hệ sinh thái sử dụng tiếng Anh trong môi trường giáo dục, giao tiếp và quản trị nhà trường.

Trong giai đoạn 2025-2030, 100% cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1. Ảnh minh hoạ: PHI HÙNG

Mục tiêu chung của đề án là đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học ở Việt Nam. Tiếng Anh được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, hiệu quả trong dạy học, giao tiếp, quản lý và các hoạt động giáo dục của nhà trường, hình thành hệ sinh thái sử dụng tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục từ mức độ 1 đến mức độ 3.

Các mức độ (mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3) để đánh giá cơ sở giáo dục đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai được xác định theo các tiêu chuẩn, tiêu chí về: môi trường ngôn ngữ và truyền thông; chương trình giáo dục và hoạt động dạy học; học liệu, tài liệu; chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và cơ sở vật chất; đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo và người học; hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Đề án cũng nêu mục tiêu, giai đoạn cụ thể của từng cấp học. Trong đó, giai đoạn 2025-2030, 100% số cơ sở giáo dục mầm non tại các thành phố, đô thị vùng thuận lợi bảo đảm điều kiện triển khai thực hiện cho trẻ được làm quen với tiếng Anh, ít nhất 10% cơ sở đạt mức độ 1.

Đến năm 2045, 100% số cơ sở mầm non trên cả nước bảo đảm điều kiện triển khai thực hiện cho trẻ được làm quen với tiếng Anh.

Còn đối với giáo dục phổ thông, giai đoạn 2025-2030, 100% cơ sở trên cả nước dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1, ít nhất 20% đạt mức độ 1, 5% đạt mức độ 2 và 2% đạt mức độ 3.

Đến năm 2045, ít nhất 50% số cơ sở giáo dục phổ thông đạt mức độ 1, 20% đạt mức độ 2 và 15% đạt mức độ 3.

Đối với giáo dục đại học, trong giai đoạn 2025-2030, ít nhất 20% số cơ sở đạt mức độ 1, 5% đạt mức độ 2 và 3% đạt mức độ 3. Đến năm 2045, ít nhất 50% số cơ sở đạt mức độ 2 và 25% đạt mức độ 3.

Bộ GD&ĐT ước tính đề án này tác động đến khoảng 50.000 cơ sở giáo dục với gần 30 triệu trẻ em, học sinh, sinh viên và khoảng 1 triệu cán bộ quản lý, giáo viên ở tất cả các cấp học, ngành học, ngành đào tạo.

Trong đó, đối với bậc học mầm non, để triển khai thành công đề án, Bộ GD&ĐT cho rằng cần có 1 biên chế vị trí việc làm là giáo viên tiếng Anh/1 cơ sở giáo dục mầm non. Do vậy, dự kiến phát sinh thêm biên chế vị trí việc làm của giáo viên tiếng Anh mầm non trong các cơ sở mầm non công lập trên cả nước thêm 12.000 người.

Đối với bậc tiểu học, Bộ GD&ĐT đề nghị triển khai dạy học môn tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1 của chương trình giáo dục phổ thông (hiện tại đang bắt buộc từ lớp 3). Điều này sẽ phát sinh thêm biên chế giáo viên tiếng Anh trong các trường tiểu học trên cả nước thêm khoảng gần 10.000 giáo viên tiếng Anh.

Như vậy, tổng cộng cần thêm 22.000 giáo viên tiếng Anh mầm non, tiểu học.

Ngoài ra, Bộ cũng nhận định cần đào tạo và bồi dưỡng tiếng Anh và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho ít nhất 200.000 giáo viên dạy học bằng tiếng Anh từ nay cho đến năm 2035 để đáp ứng được nhu cầu, mục tiêu của đề án.