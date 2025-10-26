Nhà vô địch Olympia 2025: 'Bí quyết là luôn tin tưởng chính mình' 26/10/2025 14:25

(PLO)- Trần Bùi Bảo Khánh đã có một chiến thắng thuyết phục tại chung kết Olympia 2025 sau màn rượt đuổi kịch tính cho đến phút cuối.

Sáng 26-10, chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 được truyền hình trực tiếp trên VTV3 và bốn điểm cầu. Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh lớp 12 chuyên Sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) trở thành nhà vô địch sau khi xuất sắc giành chiến thắng với điểm số 215.

Chiến thắng của Khánh khép lại một mùa Olympia đầy cảm xúc, cũng làm rõ thêm chân dung về một người trẻ lựa chọn sống “trọn vẹn”: Trọn vẹn trong chuẩn bị, trong cách thi đấu và trong thái độ với tập thể đứng phía sau.

Trần Bùi Bảo Khánh là nhà vô địch Olympia 2025. Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia

Trọn vẹn, tin tưởng - mô tả ngắn gọn về cách đi đến đỉnh

“Trọn vẹn” là từ khóa mà Khánh chọn để nói về phần thi của mình. Em nói đã làm hết mình, hết khả năng và “không còn gì phải nuối tiếc”.

Khánh đã bình tĩnh giữ nhịp, nhập cuộc ổn định ở phần thi Khởi động, không hoang mang khi bị mất ngôi đầu sau phần Vượt chướng ngại vật, cũng không nôn nóng hay bị cuốn quá nhiều vào cuộc rượt đuổi điểm số ở Tăng tốc, luôn tập trung tối đa cho các “điểm rơi” của phần Về đích.

Cuối cùng, em bứt phá chính xác để cán đích. Ba câu hỏi về câu thơ trùng điệp trong hai tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai đảo trên đường cơ sở Vịnh Bắc Bộ, và thành phần hóa học của R-45B đều được Khánh xử lý gọn gàng.

Bảo Khánh: "Em đã hình dung về khoảnh khắc đội vòng nguyệt quế từ hồi tiểu học: Em đứng trên bục cao, tay cầm cúp, cười trong tiếng hò reo của mọi người”. Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia

Trước trận chung kết, Khánh cho biết đã chủ động dành thời gian để chậm lại: Uống trà, ngắm thành phố từ trên cao, thả mình vào những phút giây tĩnh lặng. “Những phút giây đó giúp em cảm thấy mình đang sống, cảm nhận những điều xung quanh và càng thêm tin tưởng, biết ơn những gì đang có", Khánh nói.

Bí quyết của Khánh trong suốt hành trình tham gia Olympia đều rất ngắn gọn: "Tin tưởng vào chính mình”. Câu nói nghe qua tưởng như quen thuộc, nhưng đã được kiểm chứng bằng hành động.

Bảo Khánh đã luôn tin vào bản thân, sau đó mới đến việc lên nhịp độ từng phần thi, và cuối cùng là dám chốt đáp án ở những câu quyết định. Sự tự tin của Khánh đến từ việc hiểu rõ mình mạnh ở đâu, cần an toàn lúc nào, và nên bứt phá vào thời điểm nào.

“Nếu bạn mong muốn tham gia chương trình này hoặc có bất cứ ước mơ nào khác, hãy cứ tin tưởng vào chính mình và cố gắng, bền bỉ từng ngày, cả vũ trụ sẽ giúp đỡ bạn” là lời nhắn nhủ của nhà vô địch Olympia 2025.

Chiến thắng của tập thể

Sau trận đấu, khi được đề nghị nhận xét về các bạn cùng chơi, Khánh từ chối. Thay vào đó, em gửi lời cảm ơn vì “tất cả đã cùng nhau tạo nên một trận Olympia cuối cùng của năm 2025 ý nghĩa, đáng nhớ”. Khánh là nhà vô địch đã cho thấy bản lĩnh trên sân khấu và sự khiêm nhường khi bước xuống.

Đường lên đỉnh Olympia 2025 khép lại bằng một trận chung kết nhiều cảm xúc. Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia.

Bảo Khánh cũng nhiều lần nhấn mạnh "đây không phải chiến thắng của riêng mình". Em khẳng định đó là của tất cả những người đã luôn ủng hộ, đồng hành em trong suốt chặng đường, cũng là món quà tri ân trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm thành lập trường. Đây cũng là ngôi trường đã có 6 lần góp mặt tại chung kết Olympia và giờ đây có thêm vòng nguyệt quế thứ hai.

Là người chiến thắng quý IV để giành suất cuối vào chung kết, Khánh cho biết mình luôn có sự hỗ trợ cả về kiến thức lẫn tinh thần từ thầy cô, bạn bè. Đằng sau đường chạy nước rút của Khánh là một nền tảng bền bỉ: Sự hướng dẫn của thầy cô, và những người thân, người bạn luôn kề vai.

Sau khi đăng quang, Khánh chỉ muốn nói "cảm ơn thật lớn” đến thầy cô, gia đình, bạn bè. Kế hoạch ngắn hạn của em rất đơn giản: Đi ăn với gia đình để giải tỏa căng thẳng sau chuỗi ngày tập trung.

“Còn về tương lai, em còn trẻ, có rất nhiều dự định muốn thực hiện, nhưng chưa muốn chia sẻ ngay vì chưa có quyết định chính thức”, Khánh nói. Nam sinh muốn dành thêm nhiều thời gian để lắng nghe chính mình - lựa chọn hợp lý với một người luôn tin vào bản thân và hiểu rõ giá trị của sự chuẩn bị kỹ càng.

Ở tuổi 18, Khánh không vội gắn mình với những “mác” lớn. Em chọn một chiếc chìa khóa đơn giản, là "trọn vẹn”, để mở những cánh cửa phức tạp phía trước. Dù chọn con đường nào sau đỉnh Olympia, Khánh cũng tin rằng sự trọn vẹn vẫn là kim chỉ nam để em tiếp tục bước đi bình tĩnh, bền bỉ, chắc - nhanh - chính xác.