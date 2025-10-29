Đại úy cảnh sát móc tiền túi trả nợ tiền nước cho nhóm học sinh 'xin đểu' 29/10/2025 10:14

Ngày 29-10, đại diện UBND phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng xác nhận Công an phường Hàm Thắng và đặc biệt là đại úy cảnh sát khu vực Nguyễn Huỳnh Ngọc Vũ vừa kịp thời ngăn chặn một nhóm ba học sinh có hành vi hù dọa “xin đểu” tại Trường THCS Phú Long.

Đại úy Nguyễn Huỳnh Ngọc Vũ làm việc với nhóm học sinh.

Theo đó, trưa ngày 20-10, nhận tin báo về một nhóm học sinh có hành vi “xin đểu”, tổ Cảnh sát khu vực cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã theo dõi và bắt quả tang ba học sinh đều 15 tuổi đang có hành vi hù dọa, xin tiền các học sinh khác.

Sau khi lập biên bản, đại úy Nguyễn Huỳnh Ngọc Vũ, cán bộ Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn mời ba học sinh này về trụ sở Công an phường để làm việc, hướng dẫn viết bản tường trình và nắm bắt tâm tư của từng học sinh nhằm hỗ trợ các em tìm ra cách giải quyết tình huống.

Tại cơ quan Công an, cả ba học sinh đã nhận thức được hành vi sai trái, thành khẩn nhận lỗi và hứa sẽ không tái phạm.

Khi tìm hiểu về nguyên nhân, hai trong số ba em học sinh chia sẻ đang nợ tiền quán nước và bị đòi nhiều lần nên mới liều lĩnh rủ nhau làm việc không đúng đắn này.

Thay vì chỉ dừng lại ở việc xử lý hành vi sai phạm, đại úy Nguyễn Huỳnh Ngọc Vũ, đã móc tiền túi hỗ trợ các em trả hết nợ. Hành động này không chỉ giải quyết được vấn đề trước mắt mà còn chạm đến trái tim của những đứa trẻ lỡ bước, giúp các em một lần nữa cam kết không tái phạm.

Công an phường Hàm Thắng đã phối hợp cùng Ban điều hành khu phố mời gia đình các em lên làm việc, nhằm nhắc nhở, giáo dục và cùng nhau tìm ra giải pháp tốt nhất. Đồng thời, đề nghị Ban điều hành khu phố cùng nhà trường, gia đình thường xuyên quan tâm, theo dõi để kịp thời uốn nắn, giúp đỡ các em.

Hiệu trưởng Trường THCS Phú Long xúc động gửi lời cảm ơn đến Công an phường và UBND phường Hàm Thắng về sự can thiệp nhanh chóng và kịp thời. Đặc biệt, hành động hỗ trợ ý nghĩa của Đại úy Nguyễn Huỳnh Ngọc Vũ, dù giá trị vật chất không lớn, nhưng đã trở thành một bài học sâu sắc về lòng nhân ái và sự bao dung cho các em học sinh đang ở lứa tuổi dễ mắc sai lầm.

Hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ không thể tránh khỏi những vấp ngã nhưng điều quan trọng là có ai sẵn lòng chìa tay nâng đỡ các em đứng dậy. Hành động nhân văn của đại úy cảnh sát không chỉ đơn thuần là sự giúp đỡ vật chất, mà còn là ánh sáng của lòng bao dung, gieo vào lòng các em lỡ dại mầm thiện lương.

Qua câu chuyện này, chúng ta càng thấm thía hơn về trách nhiệm chung tay của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc bảo vệ, giáo dục và nâng đỡ những tâm hồn non trẻ, để không một em học sinh nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình đi tìm giá trị đích thực của cuộc đời mình.