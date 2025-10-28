Tòa tuyên án vụ 7 nữ nhân viên massage bị giam lỏng ở Phan Thiết 28/10/2025 15:31

(PLO)- HĐXX TAND Khu vực 10 - Lâm Đồng xác định thời gian nhóm nữ nhân viên massage bị nhốt từ đầu tháng 8-2024 đến 23-9-2024...

TAND Khu vực 10 - Lâm Đồng vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Thành (SN 1986) 2 năm 6 tháng tù giam về tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, trong vụ 7 nữ nhân viên massage bị giữ, từng gây xôn xao dư luận ở Phan Thiết.

4 bị cáo khác là đồng phạm của Thành bị tuyên phạt mức án từ 2 năm đến 2 năm 3 tháng tù giam với cùng tội danh.

Bị cáo Nguyễn Hữu Thành cùng các đồng phạm tại tòa.

Theo hồ sơ, ngày 23-9-2024, bà TTL đến Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận (cũ) trình báo về việc con gái bà là HTT đang làm nhân viên ở một cơ sở massage, karaoke trên địa bàn phường Mũi Né.

Khi con bà đang làm việc thì có một người gọi điện thoại đến, xưng là quản lý của T, yêu cầu gia đình phải mang 120 triệu đồng đến chuộc về.

Cảnh sát hình sự đã xác minh, rà soát các cơ sở massage, karaoke trên địa bàn. Qua đó, xác định em T đang làm nhân viên massage tại nhà nghỉ Hoa Kiều trên đường Hồ Xuân Hương, phường Mũi Né.

Nhà nghỉ Hoa Kiều. Ảnh PN

Lực lượng Cảnh sát hình sự đã tiến hành kiểm tra cơ sở trên phát hiện em T cùng 6 nhân viên nữ khác của cơ sở đang bị “giam lỏng” tại phòng nghỉ trên khu vực gác lửng dành cho nữ nhân viên. Bên ngoài phòng có cửa sắt bị khóa, không cho các nhân viên nói trên đi ra ngoài.

Căn phòng giam lỏng các nữ nhân viên massage. Ảnh PN

Cơ sở massage nói trên do Nguyễn Hữu Thành làm chủ. Thành đã bố trí 2 phòng dành làm nơi ở cho nữ nhân viên massage tại khu vực phòng nghỉ trên gác lửng phía sau cơ sở, có khóa bên ngoài.

Thành tạo nhóm Zalo để chỉ đạo, phân công cho nhóm bảo vệ là Lại Văn Cảnh, Hà Minh Ý, Lê Văn Hải và Nguyễn Thái Cường giữ chìa khóa để mở khóa cửa cho các nữ nhân viên massage đi phục vụ khách hoặc nấu ăn, di chuyển dưới sự giám sát của nhóm bảo vệ này.

Các nữ nhân viên trong vụ án. Ảnh PĐ

Mỗi ngày sau khi xong việc, các nữ nhân viên được nhóm bảo vệ đưa lên phòng trên gác lửng và khóa cửa lại. Các nữ nhân viên massage muốn xuống bếp ăn uống hoặc lấy đồ dùng… phải được sự đồng ý của Thành thì các bảo vệ mới được mở khóa.

Riêng em HTT vì nợ số tiền lớn (120 triệu đồng) và hiện đang điều trị bệnh không phục vụ khách được nên bị Thành giữ điện thoại không cho liên hệ với người thân, nhốt trên khu vực gác lửng.

Cơ quan điều tra xác định thời gian nhóm nữ nhân viên massage bị nhốt từ đầu tháng 8-2024 đến 23-9-2024.

Công an thực hiện lệnh khám xét một cơ sở của Nguyễn Hữu Thành. Ảnh PN

Ngoài cơ sở này, Thành còn làm chủ cơ sở massage Thành Đô, thuộc phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

Công an còn làm rõ hành vi khống chế, buộc các nữ nhân viên massage phải ký giấy vay mượn tiền của Thành.

Qua xác minh trên thực tế, các nữ nhân viên massage không nhận được số tiền thể hiện trong giấy vay mượn tiền và khi nhận được tiền “bo” thì phải dùng trả nợ hằng ngày cho Thành và ghi vào sổ ở quầy lễ tân…