Lợi ích sức khỏe khi ăn ớt chuông thường xuyên 12/10/2025 16:19

(PLO)- Ăn ớt chuông thường xuyên có thể hỗ trợ sức khỏe mắt, ngăn ngừa thiếu máu cùng nhiều lợi ích khác.

Bởi ớt chuông chứa Capsicum annum L - hợp chất dinh dưỡng quan trọng đối với sức khỏe. Màu sắc của ớt chuông thay đổi tùy theo độ chín. Ớt chuông xanh có vị hơi đắng, trong khi các loại màu vàng, cam, tím và đỏ (ớt ngọt) là loại chín nhất, ngọt nhất.

Ăn ớt chuông thường xuyên có thể hỗ trợ sức khỏe mắt, ngăn ngừa thiếu máu cùng nhiều lợi ích khác. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Hỗ trợ sức khỏe mắt

Ớt chuông là nguồn cung cấp lutein và zeaxanthin tuyệt vời, những carotenoid có lợi cho sức khỏe của mắt.

Nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu lutein và zeaxanthin có thể làm giảm nguy cơ mắc thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (ARMD). Bổ sung lutein hàng ngày có thể làm tăng mật độ quang sắc tố điểm vàng (MPOD) và cải thiện chức năng thị giác ở những người có dấu hiệu sớm của ARMD.

Giúp ngăn ngừa thiếu máu

Thiếu máu xảy ra khi máu của bạn có số lượng hồng cầu hoặc hemoglobin giảm. Đây là một chẩn đoán phổ biến thường do thiếu sắt.

Một quả ớt chuông đỏ lớn chứa 0,705 mg sắt (khoảng 4% lượng khuyến nghị cho phụ nữ trưởng thành và 9% cho nam giới). Ngoài ra, nó còn chứa 210 mg vitamin C - gấp đôi lượng khuyến nghị hàng ngày. Vitamin C giúp cơ thể hấp thụ sắt có nguồn gốc thực vật tốt hơn.

Ớt chuông tươi có thể có lợi cho những người có nguy cơ thiếu máu, bao gồm trẻ nhỏ, người đang trong kỳ kinh nguyệt và phụ nữ mang thai.

Chứa chất chống oxy hóa

Ớt chuông chứa nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm vitamin A, vitamin C và beta-carotene. Các thành phần này giúp bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương tế bào và có thể giúp ngăn ngừa một số tình trạng viêm, bao gồm một số bệnh ung thư, bệnh tim mạch và rối loạn thần kinh.

Tất cả các loại ớt chuông đều có thể giúp giảm gốc tự do và căng thẳng oxy hóa, nhưng ớt chuông vàng dường như có hoạt tính chống oxy hóa cao nhất.

Giảm viêm

Ớt chuông chứa các hợp chất như vitamin C và beta-cryptoxanthin, có khả năng kháng viêm. Chúng cũng giàu chất chống oxy hóa như quercetin và luteolin.

Nghiên cứu cho thấy ăn ớt chuông thường xuyên có thể giúp giảm viêm và kiểm soát các triệu chứng viêm khớp, qua đó làm giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng và tình trạng khó chịu mãn tính.

Do đó, bạn nên ăn ớt chuông thường xuyên để tận dụng những lợi ích sức khỏe này.