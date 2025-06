Lời khai của người tưới xăng 'dọa vợ' làm cháy tiệm spa ở Bình Dương 18/06/2025 16:11

(PLO)- Người đàn ông mang theo can xăng đến tiệm spa nơi vợ làm việc để hù dọa, nhưng không may lửa bùng lên, thiêu rụi nhiều tài sản và cháy lan sang nhà dân ở TP Dĩ An.