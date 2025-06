Long An: Tạm giữ 4,4 tấn quần áo, giày... không rõ nguồn gốc trong shop thời trang 14/06/2025 17:47

(PLO)- Lực lượng chức năng tỉnh Long An kiểm tra phát hiện hơn 4,4 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc trong một shop thời trang ở huyện Bến Lức.

Ngày 14-6, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Long An cho biết đang điều tra, xác minh, xử lý vụ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ vừa phát hiện tại một shop thời trang ở thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Trước đó, ngày 11-6, Đoàn kiểm tra số 2 của UBND tỉnh Long An phối hợp với Công an thị trấn Bến Lức kiểm tra shop thời trang nêu trên, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ hàng hóa tại cơ sở.

Lực lượng Công an phát hiện hơn 4,4 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc tại shop. Ảnh: CALA

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn phát hiện cơ sở đang bày bán và lưu trữ số lượng lớn hàng hóa gồm: 4.506 cái áo, 3.560 cái quần, 285 đôi dép, 26 đôi giày, 143 cái nón và 67 cái túi xách. Tổng khối lượng hàng hóa trên 4,4 tấn, trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Ngoài ra, chủ shop cũng không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm và yêu cầu cơ sở tạm dừng mọi hoạt động kinh doanh, đồng thời vụ việc được bàn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Long An điều tra, xử lý.