Lực lượng Mỹ liên tục gặp sự cố ở vùng biển Caribe 13/02/2026 06:13

(PLO)- Lực lượng Mỹ hoạt động tại vùng Caribe gặp một số sự cố trong những ngày gần đây, bao gồm việc các tàu chiến va chạm với nhau và một lính thủy đánh bộ rơi xuống biển rồi tử vong.

Ngày 12-2, quân đội Mỹ cho biết lực lượng của nước này hoạt động tại vùng Caribe gặp một số sự cố, theo hãng tin AFP.

Cụ thể, một lính thủy đánh bộ Mỹ thuộc biên chế một tàu chiến đang hoạt động ở vùng biển Caribe đã rơi xuống biển và tử vong. Lính thủy đánh bộ này là Hạ sĩ Chukwuemeka Oforah (21 tuổi), được cho là đã rơi từ tàu USS Iwo Jima vào ngày 7-2 và được tuyên bố tử vong sau “một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ quy mô lớn, liên tục suốt 72 giờ”.

Tàu chiến Mỹ USS Iwo Jima neo đậu ở Puerto Rico vào ngày 15-1. Ảnh: AFP

Trong khi đó, ngày 12-2, Bộ Tư lệnh miền Nam (SOUTHCOM) – chịu trách nhiệm về lực lượng Mỹ ở Trung và Nam Mỹ – cho biết hai tàu hải quân USS Truxton và USNS Supply đã va chạm “trong quá trình tiếp tế trên biển”. Tuy nhiên, SOUTHCOM không nêu rõ địa điểm xảy ra vụ va chạm.

Tàu khu trục USS Truxtun và tàu tiếp tế USNS Supply va chạm hôm 11-2 khi đang nhận thêm hàng tiếp tế. Trong hoạt động này, hai tàu thường di chuyển song song, cách nhau vài trăm mét, trong khi nhiên liệu và vật tư được chuyển qua khoảng trống bằng ống dẫn và cáp.

SOUTHCOM cho biết hai binh sĩ bị thương nhẹ sau vụ va chạm và hiện trong tình trạng ổn định.

“Hai người bị thương nhẹ và đang trong tình trạng ổn định. Cả hai tàu đều báo cáo đã di chuyển an toàn. Vụ việc hiện đang được điều tra” – SOUTHCOM cho biết.

Theo AFP, Mỹ đã triển khai một lực lượng hải quân khổng lồ ở vùng biển Caribe. Tuy nhiên, thương vong của lực lượng Mỹ trong các hoạt động tại khu vực này là rất hiếm.

Các hoạt động của lực lượng Mỹ tại khu vực này bao gồm các cuộc tấn công vào các tàu bị nghi ngờ buôn lậu ma túy. Gần đây, lực lượng này cũng có vai trò lớn trong việc bắt giữ các tàu chở dầu và tổ chức cuộc đột kích bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.